انطلاق أعمال الاجتماع التاسع عشر للجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب

انطلقت أعمال الاجتماع التاسع عشر للجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب" ، اليوم الاثنين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك في إطار التحضير لأعمال الدورة العادية (65) لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي، والمقرر انعقادهما بتاريخ 10 نوفمبر المقبل في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ويناقش الاجتماع الذي تعقده الأمانة العامة - إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية - الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب، على مدى يومين، عدداً من المواضيع الصحية الهامة، وفي مقدمتها الاستراتيجية العربية للاستفادة من الكفاءات الصحية العربية المهاجرة دعماً للقطاعات الصحية في المنطقة العربية 2026-2030، والاستراتيجية العربية لتحسين صحة الأمهات والأطفال والمراهقات في المنطقة العربية، ودعم القطاع الصحي في جمهورية السودان، بالإضافة الى مناقشة التقارير الخاصة بالهيئات المنبثقة عن مجلس وزراء الصحة العرب وهي: الهيئة العربية لخدمات نقل الدم، والمجلس العربي للاختصاصات الصحية، والمركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية، والكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب أمام الدورة (80) للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية بجنيف / مايو 2027، ولجنة تحكيم جائزة أفضل عمل مميز في مجالي التمريض والقبالة ، وموعد ومكان انعقاد الدورة العادية (66) لمجلس وزراء الصحة العرب.

وكذلك تأسيس مركز عربي إقليمي للوبائيات التطبيقية، وكذلك الاحتفال بالأيام العربية وهي يوم الصحة العربي، واليوم العربي لإنسانيه بلا حروق.

جدير بالذكر أن توصيات أعمال هذه اللجنة سوف ترفع إلى المكتب التنفيذي، ومن ثم إلى الدورة العادية (65) لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.