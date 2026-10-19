قال البطل الأولمبي كرم جابر، إن لجوء بعض الرياضيين للهروب والسفر إلى الخارج يعود إلى "الاستسهال".

وأضاف خلال برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب المذاع عبر شاشة MBC" مصر" أن : "أنا بسمي هذه الحالة أنه استسهل، إذا أنت لم تستطع أن تصبح بطلا في المكان الذي أنت فيه، عندما تخرج إلى الخارج، لن تكون بطلا هناك".

وأكد أن صناعة البطل تتطلب استمراره في المعاناة وبذل أقصى المجهود، مؤكدا أن "البطل علشان يفضل بطل، لازم يفضل في معاناة دائما، ويصارع على طول".

وشدد أن من يختار طريق الرحيل يلجأ إلى الحلول الأسهل، وذلك بالرغم من أن هناك جزءا كبير يقع على عاتق اتحاد اللعبة، مؤكدا أن المسئولية تظل ترتبط باللاعب نفسه وعدم قدرته على تحمل الأجواء.

ولفت إلى أن الرياضة تمثل "محور حياته" الأساسي؛ لكونها تغير في الشخصية والسلوك والبنية النفسية للإنسان، فضلا عن اكتساب خبرات حياتية متنوعة تتجاوز حدود اللعبة الرياضية، مثل معايشة الشعوب، والتعرف على ثقافات الرياضة العالمية، والاحتكاك بشخصيات بالأجانب ومجتمعات جديدة.