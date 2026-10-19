نشرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، مقطع فيديو حول الاحتجاجات في العديد من الدول الأوروبية، مؤكدة أن الدول تعرضت للهجوم من قبل الأوروبيين أنفسهم.





وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته زاخاروفا، على قناتها في تطبيق تلغرام، تصريحات من سياسيين أوروبيين، من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، وهم يتحدثون عن التهديد الذي يزعم أنه ينبع من روسيا.





وتم عرض لقطات لأعمال شغب في فرنسا وإيطاليا وألبانيا، مصحوبة بالسؤال: "هل هؤلاء روس؟" وفي نهاية الفيديو، إجابة عن هذا السؤال بشكل قاطع: "لا، لقد كان الأوروبيون هم من هاجموا الحديقة المزهرة".

وأفادت زاخاروفا بوجود معايير مزدوجة لدى دول الغرب في تقييم الاحتجاجات وإجراءات السلطات تجاه المشاركين في أعمال الشغب.

كما صرحت زاخاروفا سابقا بأن اتهامات الاتحاد الأوروبي لروسيا بالتورط في الاحتجاجات تظهر عدم احترامها لمواطنيها، ونصحت القادة الأوروبيين بالتركيز على معالجة القضايا الداخلية.



يذكر أن عدة دول أوروبية شهدت احتجاجات واسعة على ارتفاع تكاليف المعيشة وتفاقم أزمة السكن والسياسات التعليمية وخفض الإنفاق العام، تخللتها مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، وأعمال تخريب وإضرام حرائق، أسفرت عن سقوط عشرات المصابين وتوقيف أعداد كبيرة من المحتجين.