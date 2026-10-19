مديرة معمل متبقيات المبيدات بوزارة الزراعة: فحصنا 400 ألف عينة خلال 2025

- دكتورة هند عبد اللاه: صادرات مصر الزراعية والأغذية المصنعة حققت أرقامًا قياسية خلال 6 سنوات

قالت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات بوزارة الزراعة، إن صادرات مصر الزراعية وصادرات الأغذية المصنعة ارتفعت خلال السنوات الست الماضية، وحققت أرقامًا قياسية لم يسبق تسجيلها، مؤكدة أن منظومة الرقابة والفحص أسهمت في دعم جودة المنتجات المصرية وقدرتها على الوصول إلى الأسواق الخارجية.

وأضافت خلال تصريحات لبرنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، مساء الأحد، أن منظومة تكويد المزارع التي يتبناها الحجر الزراعي المصري تتيح متابعة استخدام الأسمدة والمبيدات داخل كل مزرعة، إلى جانب تحليل عينات المحاصيل قبل تصديرها، بما يوفر معلومات دقيقة عن مراحل إنتاجها ومدى التزامها بالاشتراطات المعتمدة.

وأوضحت أن الضوابط المطبقة على المنتجات الموجهة إلى التصدير تمتد إلى المنتجات المتداولة في السوق المحلية، مشيرة إلى أن المعمل يفحص عينات من الواردات والصادرات والأغذية المطروحة للمستهلك المصري. وأضافت أن تصورات بعض المواطنين تضخم خطورة متبقيات المبيدات، بينما تُظهر نتائج الفحوص تراجع نسبها في مصر مقارنة بالسنوات الماضية.

وكشفت عبد اللاه عن فحص المعمل نحو 400 ألف عينة خلال عام 2025، من بينها قرابة 100 ألف عينة من الواردات والمنتجات المتداولة في السوق المحلية، موضحة أن الفحوص تتضمن تحاليل متنوعة تتجاوز الكشف عن متبقيات المبيدات، بهدف التحقق من سلامة المنتجات ومطابقتها للمعايير المعتمدة.

وأشارت إلى تنفيذ برامج للرصد الوطني بالتعاون بين وزارة الزراعة ولجنة مبيدات الآفات الزراعية، من خلال سحب عينات من محاصيل الخضر والفاكهة في مختلف المحافظات، سواء من الأسواق أو المزارع، وإخضاعها للفحص داخل المعمل قبل وصولها إلى المستهلك.

وتابعت: «الكلام ده ما كانش موجود من 10 سنوات.. النهاردة إحنا بنشوف إيه اللي موجود في السوق وفي المزرعة قبل ما المحصول ينزل السوق»، مؤكدة أن برامج الرصد أتاحت متابعة المنتجات الزراعية في مراحل مبكرة وتعزيز الرقابة على سلامة الغذاء.