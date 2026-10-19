تهديد أمني يجبر طائرة نمساوية قادمة من تل أبيب على الهبوط في صوفيا

اضطرت رحلة تابعة للخطوط الجوية النمساوية كانت متجهة من تل أبيب إلى فيينا إلى الهبوط غير المقرر في العاصمة البلغارية صوفيا، مساء الأحد، عقب تهديد استهدف الطائرة، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء النمساوية "أيه بي أيه"، نقلا عن شركة الطيران.

وذكرت الخطوط الجوية النمساوية في بيان نقلته وكالة أنباء (أيه بي أيه): إنه يجري تفتيش طائرة تابعة لها من طراز "أيرباص A320" بعد تحويل مسارها وهبوطها، إثر تلقي تهديد.

وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن طائرة تلقت تهديدا بوجود قنبلة بعد مغادرتها الأجواء الإسرائيلية، حيث كانت تحلق حينها قرب الحدود البلغارية الرومانية.

وهبطت الطائرة بأمان في صوفيا وعلى متنها 51 راكبا وطاقم مكون من ستة أفراد، وفقا لما أوردته "أيه بي أيه". وسيجري إعادة حجز تذاكر للركاب على رحلات بديلة في أسرع وقت ممكن بمجرد فحص الطائرة.