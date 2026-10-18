 ضبط طالب وابن عمه بعد تداول فيديو لإطلاق أعيرة نارية بالهواء في الشرقية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ضبط طالب وابن عمه بعد تداول فيديو لإطلاق أعيرة نارية بالهواء في الشرقية

أحمد محفوظ
نشر في: الأحد 18 أكتوبر 2026 - 10:30 م | آخر تحديث: الأحد 18 أكتوبر 2026 - 10:30 م

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية في الهواء باستخدام أسلحة نارية، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إنه بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه طالب له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية.

وأضافت الوزارة أنه بمواجهة الطالب، اعترف بارتكاب الواقعة خلال عام 2025، أثناء عمله بإحدى الدول، بقصد المزاح، مشيرًا إلى أن نجل عمه نشر مقطع الفيديو للإساءة إلى شخصه، بسبب خلافات بين والده وعمه حول الميراث، محرر بشأنها عدة محاضر.

وأوضحت أنه أمكن ضبط نجل العم، وبمواجهته أيد ما سبق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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