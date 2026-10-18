زيلينسكي: القوات الأوكرانية تصد تقدما روسيا وتستعيد أراضي في الشرق

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن القوات البرية الأوكرانية تمكنت من صد القوات الروسية في شرق البلاد.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي المصور: "نرى نتائج على الجبهة".

وأضاف: "الاتجاه السائد هذا العام مستمر، فمنذ بداية الخريف، حرر مقاتلونا أراضي تفوق تلك التي تمكن الروس من السيطرة عليها".

وقال زيلينسكي إن بلدات دوبروبيليا وكونستانتينيفكا وأوليكسييفو دروجكيفكا وأوريخيف ونوفوبافليفكا ونوفوأندرييفكا وفيليكو ميخايليفكا تخضع جميعها للسيطرة الأوكرانية، مضيفا أن القوات الأوكرانية تدافع أيضا عن المناطق القريبة من كراماتورسك.

وأقامت أوكرانيا ما يشبه حزاما من التحصينات في هذه المواقع لمنع تقدم القوات الروسية.

وقال زيلينسكي أيضا إن القوات الروسية أُجبرت على التراجع في منطقة زابوريجيا، وهو ما أكده مؤخرا معهد دراسة الحرب الأمريكي، وهو مركز أبحاث متخصص في الشؤون العسكرية.

ورفض كل من زيلينسكي ومعهد دراسة الحرب مزاعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تحقيق القوات الروسية مكاسب في منطقة زابوريجيا. وأشار المعهد قبل أيام إلى أن مزاعم بوتين "بعيدة عن الواقع إلى حد يشبه الهلوسة".

وتدافع أوكرانيا عن نفسها في مواجهة الحرب الروسية منذ أكثر من أربع سنوات ونصف. وتطالب موسكو بالسيادة على مناطق عدة، من بينها دونباس، التي تضم أساسا مقاطعتي دونيتسك ولوهانسك في منطقة تعدين الفحم التقليدية بالبلاد.