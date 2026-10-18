منتخب الناشئين يواصل استعداداته لمواجهة الكويت

خاض منتخب مصر للناشئين مواليد 2009، مساء اليوم، مرانًا خفيفًا على ملعب حمد الكبير في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن استعداداته للمباراة المقبلة أمام الكويت، والمقرر إقامتها مساء الثلاثاء، في ثاني مواجهاته ببطولة كأس الخليج.

وركز الجهاز الفني خلال المران على التدريبات الاستشفائية، تحت إشراف الدكتور عمرو طه، رئيس الجهاز الطبي، وبمشاركة الدكتور محمد الششتاوي، استشاري العلاج الطبيعي، بهدف مساعدة اللاعبين على التخلص من آثار المجهود الذي بذلوه خلال لقاء السعودية، وتجهيزهم بدنيًا للمواجهة المقبلة.

وحرص حسين عبد اللطيف، المدير الفني لمنتخب الناشئين، على مطالبة اللاعبين بإغلاق صفحة الانتصار على السعودية، والتركيز الكامل في مباراة الكويت، من أجل تحقيق الفوز الثاني على التوالي والاستمرار في المنافسة بقوة خلال البطولة.

وتابع الدكتور وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة المنتخب في قطر، تحضيرات الفريق، كما حرص على توفير الأجواء الملائمة للجهاز الفني واللاعبين، بما يساعد المنتخب على مواصلة نتائجه الإيجابية.

وكان منتخب مصر قد بدأ مشواره في البطولة بانتصار كبير على السعودية بخمسة أهداف دون رد، ليحصل على أول 3 نقاط في المجموعة الثانية، ويدعم حظوظه في العبور إلى الدور التالي.