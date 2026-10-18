السعودية: سقوط مقذوف حوثي في نجران نتج عنه إصابة 6 سعوديين وأضرار بـ3 منازل و3 مركبات

أعلن الدفاع المدني السعودي اليوم الأحد عن سقوط مقذوف حوثي في نجران، جنوب غرب المملكة، نتج عنه إصابة 6 مواطنين سعوديين وأضرار مادية في 3 منازل و3 مركبات.

وصرح المتحدث الرسمي للدفاع المدني السعودي بأن الدفاع المدني في مدينة نجران باشر اليوم الاحد سقوط مقذوف معادٍ تم إطلاقه من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية على موقع سكني، نتج عنه إصابة 6 مواطنين، وأضرار مادية في3 منازل و3 مركبات.

وشدد المتحدث الرسمي للدفاع المدني على أن محاولات استهداف الأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وقد تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

وتلاحق الحوثيين اتهامات باستهداف الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، في 6 أكتوبر الحالي، استهدف الحوثيون مطار الملك عبدالله بن عبد العزيز الدولي بجازان، ومطار نجران الدولي، حيث تعرضا لاعتداءين استهدفا مرافقهما، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للطيران المدني.

وقالت الهيئة، في بيان، إن فرق الطوارئ والجهات المختصة باشرت التعامل مع الاعتداءين فور وقوعهما، وفق الإجراءات والخطط المعتمدة.

وأوضحت أن الاعتداءين أسفرا عن 3 إصابات خفيفة وأضرار مادية، مشيرة إلى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ويواصل تحالف دعم الشرعية في اليمن إحباط هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد السعودية، في تأكيد على قدرته على التعامل مع الصواريخ والطائرات المسيّرة وصواريخ كروز.

وشدد التحالف في رسالة إلى الحوثيين على ضرورة الوقف الفوري لكافة العمليات الإرهابية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، بما فيها المطارات والموانئ والمنشآت النفطية والبنية التحتية.