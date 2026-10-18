يدرس رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير فرض حظر عام على مغادرة الجنود لقواعدهم خلال يوم الانتخابات، في إطار الاستعدادات الأمنية ورفع مستوى الجاهزية في مختلف الجبهات.

وبحسب ما أورده موقع القناة ال14 الإسرائيلية، فإن الخطوة تأتي ضمن إجراءات تهدف إلى تعزيز التأهب والاستعداد لدى الوحدات العسكرية خلال أسبوع الانتخابات، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

ونقل التقرير عن مصدر عسكري أن دراسة هذا الإجراء لا ترتبط بوجود تحذير أمني محدد أو تهديد وشيك، بل تأتي في إطار الحفاظ على أعلى مستويات الجاهزية العسكرية.

من جانبه، أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه أصدر أمراً برفع جاهزية قوات برية إضافية، فيما لم يُتخذ قرار نهائي بشأن فرض حظر الإجازات، ومن المتوقع الإعلان عن القرار خلال الأسبوع الجاري.