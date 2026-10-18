وزير الدفاع الإيراني: الخطط والتدابير اللازمة لمواجهة التهديدات الأمريكية قد وضعت بالفعل

قال وزير الدفاع الإيراني مهرداد أخلاقي إن الخطط والتدابير اللازمة لمواجهة التهديدات الأمريكية قد وُضعت بالفعل، مشددا على أنه في حال تحول هذه التهديدات من مجرد تصريحات إلى إجراءات فعلية فإن "العواقب ستكون ملموسة".

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، شدد وزير الدفاع خلال مشاركته في جلسة التصويت على الثقة بمجلس الشورى الإسلامي، على أن وزارة الدفاع قد استكملت كافة التدابير الوقائية اللازمة، معربًا عن الثقة التامة في القدرة على التعامل مع هذه التطورات ومواصلة العمل وفق الخطط الموضوعة.

كما وجه وزير الدفاع رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مفادها ضرورة التركيز على آليات الانسحاب الآمن للقوات الأمريكية من المنطقة، محذرا من أن أي تصعيد عسكري "سيفرض تحديات جسيمة تتعلق بسلامة وأمن هذه القوات المتواجدة هناك".

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن "الاكتفاء بالشعارات حتى الآن يعكس إدراكا للتبعات"، مشيرا إلى أنه "في حال الانتقال إلى مرحلة التنفيذ، فسيواجه الطرف الآخر النتائج المترتبة على ذلك".