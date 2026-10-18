أكد علاء الزهيري رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية، أهمية التأمين الإجباري في توفير الحماية المالية للأفراد ومساعدتهم على مواجهة المخاطر، مشيرًا إلى أن هذا النوع من التأمين يضمن حصول المستفيدين على تعويضات وفقا للقواعد والشروط المنظمة لكل وثيقة.

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التخصصية الثانية التي تنظمها لجنة الاقتصاد الأخضر باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة الدكتور كمال دسوقي، تحت عنوان «الحماية من أخطار الحريق والصحة والسلامة»، وذلك بقاعة مسرح اتحاد الصناعات المصرية، بحضور علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية.

وأوضح الزهيري أن التأمين الإجباري على المسؤولية المدنية للمركبات يمثل أحد الأمثلة على دور التأمين في حماية المتضررين من الحوادث، لافتًا إلى أن التعويضات تصرف وفقا للحدود المقررة قانونا وشروط التغطية التأمينية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية أن التأمين الإجباري يمتد إلى بعض الخدمات المرتبطة بالسفر، موضحًا أن اتحاد الصناعات المصرية تعاون مع وزارتي الداخلية والهجرة قبل نحو 3 سنوات لإطلاق تغطية تأمينية مرتبطة بجواز السفر المصري، تمتد لمدة 7 سنوات، بهدف توفير الحماية للمواطنين المسافرين إلى الخارج.

وأوضح أن هذه التغطية تستهدف دعم المسافرين في ظروف مختلفة، سواء كانت رحلاتهم بغرض السياحة لكن هذا باستثناء الإقامة بالخارج أو أداء مناسك الحج والعمرة.

ولفت الزهيري إلى أن عدد جوازات السفر المصرية التي أشار إليها في هذا السياق يبلغ نحو 22 مليون جواز سفر، والذي يعكس اتساع نطاق الاستفادة المحتملة من التغطية التأمينية المرتبطة بالسفر.

وفي سياق متصل، أشار إلى تفاوت أحجام أسواق التأمين في المنطقة، موضحًا أن الأقساط التأمينية في السعودية تبلغ نحو 24 مليار دولار، مقابل 22 مليار دولار في الإمارات، لافتًا إلى أهمية التوسع في التأمين الإجباري لتعزيز الحماية التأمينية.

وأكد الزهيري أن زيادة انتشار التأمين تتطلب تطوير المنتجات التأمينية ورفع وعي المواطنين بحقوقهم والتزاماتهم، إلى جانب توضيح طبيعة التغطيات الإلزامية والاختيارية.