ترامب يعرب عن دعمه لإعادة انتخاب نتنياهو: محارب عظيم بل شريك أعظم في تحقيق السلام

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، تأييده لإعادة انتخاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يواجه ضغوطا كبيرة، في خطوة تمثل دعما مرغوبا فيه لنتنياهو نظرا إلى شعبية ترامب، لكنه ظل يحجم عن تقديمه لأشهر في خضم تباين استراتيجيهما في الشرق الأوسط.

وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن نتنياهو "رئيس وزراء محارب عظيم، بل شريك أعظم في تحقيق السلام من خلال التصدي للجمهورية الإسلامية الإيرانية."

ومن المقرر أن يدلي الإسرائيليون بأصواتهم في 27 أكتوبر، في أول انتخابات عامة تُجرى منذ هجوم حماس على إسرائيل عام 2023.

وشكل غياب تأييد ترامب انتكاسة لنتنياهو السياسي المنتمي إلى حزب الليكود، الذي طالما روج لعلاقته بترامب باعتبارها ورقة رابحة لتعزيز فرص بقائه في السلطة.

وقال نتنياهو في بيان باللغة العبرية نشره على منصة إكس: "شكرا للرئيس ترامب على دعمه الكبير والعمل المشترك. ومعا سننجز المهمة!"



وأرفق حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو بالبيان مقطع فيديو مدته 35 ثانية، يعرض لقطات تجمع الزعيمين، إلى جانب تصريحات لترامب يشيد فيها بنتنياهو.

وتوعد ترامب مجددا في منشوره بـ "إنهاء المهمة قريبا" ضد إيران "ما لم تغير نهجها سريعا"، لكنه أضاف أنه قد لا يرغب في ذلك إذا خسر نتنياهو الانتخابات.

وقال ترامب: "إذا كان لإسرائيل زعيم غير مناسب، أي شخص غير بيبي (نتنياهو)، فستضطر الولايات المتحدة إلى إنجاز هذه المهمة بنفسها، وأنا لا أميل إلى ذلك."



وقال ترامب إن نتنياهو كان «قويا وشجاعا وبارعا في مواجهة معارضة هائلة، بما في ذلك معارضة صادرة من داخل إسرائيل ذاتها."



وسبق لترامب أن أيد نتنياهو في انتخابات سابقة، كما بعث في نوفمبر الماضي برسالة إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، يطلب منه العفو عن نتنياهو في قضايا فساد.



لكن تصريحات ترامب بشأن نتنياهو خلال الأشهر الأخيرة اتسمت بقدر أكبر من التحفظ، إذ أحجم مرارا عن إعلان تأييده لرئيس الوزراء الإسرائيلي كلما سُئل بشأن ماإذا كان سيدعمه.



وعندما سُئل ترامب في مقابلة مع مجلة "تايم" الأمريكية نُشرت هذا الشهر بشأن تأييده لرئيس الوزراء الإسرائيلي الإسرائيلي، قال: "لم أعد منخرطا في السياسة"، رغم مواصلته تنظيم حملات انتخابية لسياسيين أمريكيين وإعلان تأييده لهم.