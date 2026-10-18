• الدورات الأولى اهتمت بالقوالب الموسيقية الشرقية.. ولم تسعَ وراء استقطاب نجوم الغناء

• المؤتمر العلمى جزء أساسى من هوية المهرجان.. ولا ينبغى التعامل معه باعتباره نشاطًا هامشيًا

يُعد الدكتور حسن شرارة أحد الأسماء المرتبطة بتاريخ مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، إذ شارك فى نحو 32 دورة من دوراته الـ34، وتنوعت مشاركاته بين العزف، والعمل فى اللجنة التحضيرية، والمساهمة فى الأنشطة الفنية والعلمية، فهو أستاذ بأكاديمية الفنون، وعازف كمان ينتمى إلى أسرة موسيقية عريقة، فهو نجل الموسيقار الراحل عطية شرارة، أحد أبرز الموسيقيين الذين جمعوا فى أعمالهم بين روح التراث والتطوير فى الصياغة الموسيقية.

وحظى حسن شرارة بثقة الدكتورة الراحلة رتيبة الحفنى، مؤسسة المهرجان، وشارك فى عدد من محطاته المهمة، وشهد عن قرب تطور برامجه وتحولاتها، سواء على مستوى الحفلات أو المؤتمر العلمى المصاحب، إلى جانب مسابقات اكتشاف المواهب الشابة.

ومع انطلاق الدورة الرابعة والثلاثين من المهرجان، يستعيد شرارة فى هذا الحوار ملامح الدورات الأولى، والفروق بينها وبين السنوات الأخيرة، متوقفًا عند تراجع الاهتمام بالقوالب الموسيقية العربية الأصيلة، ومؤكدًا ضرورة استعادة الدور التثقيفى للمهرجان، وعدم اختزاله فى استقطاب النجوم وإقامة الحفلات.

كيف كانت مشاركتك فى مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية؟

ــ تعددت أشكال مشاركتى فى المهرجان والمؤتمر؛ فقد شاركت مع فرقة «سداسى شرارة»، وكنا نقدم أعمال والدى، الموسيقار الراحل عطية شرارة؛ ثم تطورت مشاركتنا بالاستعانة بأوركسترا القاهرة السيمفونى، وقدمنا معه الكونشرتو العربى الأول والكونشرتو الثانى لعطية شرارة.

وشاركت أيضًا عضوًا فى اللجنة التحضيرية، كما كُرِّمت خلال فترة تولى الفنان فاروق حسنى وزارة الثقافة، وشهدت الدورة نفسها تكريم الفنان هانى شاكر، والمطرب السعودى محمد عبده.

باعتبارك شاهدًا على نحو 32 دورة من دوراته؛ ما أبرز الفروق بين المهرجان فى بداياته والسنوات الأخيرة؟

ــ فى الماضى، كانت الميزانية تكفى لاستضافة المطربين والمشاركين، لأن أجورهم لم تكن وصلت إلى الأرقام التى نسمع عنها الآن؛ والجميل أننا، بوصفنا أعضاء فى اللجنة التحضيرية، لم نكن نتحدث فى الأمور المالية على الإطلاق، بل كان دورنا يقتصر على اختيار الأصوات والفرق التى تناسب طبيعة المهرجان وأهدافه.

أتذكر أن المهرجان كان يهتم كثيرًا بالقوالب الموسيقية الشرقية، وكان يعتمد على فرق دار الأوبرا المصرية، التى ضمت أصواتًا مهمة. وكان حفل الافتتاح يتضمن صورة غنائية تتناول مسيرة كبار الفنانين، مثل القصبجى ومحمد فوزي، وغيرهم.

وكان هناك أيضًا تابلوه «طرب زمان»، من بطولة أحمد إبراهيم وإيمان باقي، يقدم الطقاطيق والبشارف، وهى نماذج من التراث الغنائى والموسيقى الذى كان المهرجان حريصًا على إحيائه وتقديمه للجمهور.

هل كان استقطاب النجوم يحتل مكانة متقدمة فى أولويات المهرجان؟

ــ لم يكن استقطاب النجوم هو الأهم، بقدر ما كانت الأولوية لقيمة الصوت وقدرته على أداء التراث العربى، وكان تقديم التراث شرطًا أساسيًا للمشاركة؛ فعلى سبيل المثال، كانت هناك فرقة من تونس تقدم تراثها الموسيقى والغنائى بزيها التقليدى.

لم يكن المهرجان يستهدف الربح، بل كان هدفه الحفاظ على التراث، وكانت الأولوية للمادة الفنية والعلمية التى يقدمها، وليس للأسماء المشاركة وحدها.

ننتقل إلى المؤتمر العلمى المصاحب للمهرجان.. كيف كانت طبيعته، وما أبرز ما تحقق من خلاله؟

كان المؤتمر العلمى يجمع ضيوفًا وباحثين من مختلف أنحاء العالم، واستهدف إحياء تقاليد مؤتمر الموسيقى العربية الأول، الذى أقيم عام 1932 تحت رعاية الملك فؤاد الأول.

وكان الدكتور محمود أحمد الحفنى، والد الدكتورة رتيبة الحفنى، مقرر المؤتمر وممثل مصر فيه، إلى جانب نخبة من الموسيقيين والباحثين المصريين والأجانب.

واستمر المؤتمر فى أداء دوره بصورة جيدة حتى عام 2010، ثم بدأ يتراجع. وقد شهد تقديم أبحاث مهمة، لكننى لا أعرف مصير هذه الأبحاث أو أين أصبحت الآن، رغم قيمتها العلمية، كما كانت تصدر عن جلساته توصيات فى ختام كل دورة.

وأعتقد أن المؤتمر العلمى جزء أساسى من هوية المهرجان، ولا ينبغى التعامل معه باعتباره نشاطًا هامشيًا؛ فتوثيق الأبحاث وإتاحتها للباحثين والأجيال الجديدة من الأمور المهمة للحفاظ على المعرفة الموسيقية وتطويرها.

هل اقتصرت أنشطة المهرجان على الحفلات والمؤتمر العلمى، أم كانت هناك أنشطة أخرى لاكتشاف المواهب؟

ــ كانت هناك أيضًا مسابقات سنوية لاكتشاف المواهب الشابة، وكنا نختار فى كل سنة آلة موسيقية معينة، ثم اتجهنا إلى اختيار التخت الموسيقى، كما خصصنا على مدار ست سنوات مسابقات تدور موضوعاتها حول الأصوات والتلحين، وكان المشاركون جميعًا من الشباب.

كنا نحرص على تجديد فكرة المسابقة من عام إلى آخر، حتى نتيح الفرصة أمام مواهب مختلفة، ونشجع الشباب على دراسة الموسيقى وتطوير قدراتهم الفنية.

ما النصيحة التى توجهها إلى القائمين على المهرجان فى دوراته المقبلة؟

ــ أنصح بعودة المهرجان إلى الروح التى انطلق بها على يد الدكتورة رتيبة الحفنى، مع استعادة الاهتمام بالفرق التراثية التى تقدم الموسيقى البحتة، وإعادة القوالب الموسيقية العربية إلى مكانتها، مثل السماعى والبشرف واللونجا؛ فهذه القوالب مهمة جدًا من الناحية الفنية والتثقيفية، لأنها تعرّف الجمهور بأشكال الموسيقى العربية وتقاليدها، وتساعد على استمرارها وانتقالها إلى الأجيال الجديدة.

يجب أن نتذكر أن مهرجان الموسيقى العربية ليس هدفه الترفيه فقط، بل له دور تثقيفى أساسى، يتمثل فى إحياء التراث والحفاظ عليه، وتقديمه بصورة تتيح للجمهور التعرف إلى قيمته وجمالياته.

هل لا يزال الجمهور يبحث عن هذا اللون من الموسيقى الأصيلة، فى ظل تغير الذوق الموسيقى وتنوع أشكال الغناء؟

ــ أعتقد أن الجمهور ما زال يبحث عن الأصالة، والدليل على ذلك ما شهدته بنفسى مؤخرًا، عندما قدمت فى احتفال دار الأوبرا بعيد ميلادها الكونشرتو الثانى لعطية شرارة، بمصاحبة الباليه والأوركسترا، ومن إخراج عبد المنعم كامل، وقوبل العمل بترحاب كبير من الجمهور.

وحصل عطية شرارة عن هذا العمل على جائزة الدولة التشجيعية، كما حصل على وسام الدولة للفنون من الطبقة الأولى من الرئيس الراحل حسنى مبارك.

ويضم العمل عددًا من الأغنيات، من بينها «خدنى معاك إذا كنت مسافر»، و«حسن يا خولى الجنينة»، و«الندابة». وقد أثبت استقبال الجمهور أن الموسيقى الجادة والتراثية لا تزال قادرة على التواصل مع المستمع، متى قُدمت فى إطار فنى مناسب.

المسألة ليست فى أن الجمهور ابتعد عن الموسيقى الأصيلة، وإنما فى إتاحة الفرصة أمامه للاستماع إليها والتعرف إلى قيمتها. ومن هنا تأتى أهمية مهرجان الموسيقى العربية، الذى ينبغى أن يوازن بين الحفلات الغنائية والبرامج التى تعرّف الجمهور بالتراث والقوالب الموسيقية العربية، وتمنح الموسيقى البحتة مساحة تليق بها.