سياسيون إسرائيليون معارضون ينتقدون هجوم المستوطنين على مصورة أمريكية

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أدان بشدة سياسيون إسرائيليون معارضون الهجوم الذي شنه مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة والذي أدى إلى نقل مصورة أمريكية تعمل لدى صحيفة واشنطن بوست إلى المستشفى.

وكتب المعارض الإسرائيلي يائير جولان، زعيم حزب الديمقراطيين اليساري، على موقع "إكس" أنه زار المصورة هايدي ليفين في المستشفى اليوم الأحد. وكتب أن ليفين "تعرضت لهجوم وحشي من قبل مثيري شغب يهود".

وقال جولان إن المصورة وصفت له "لحظات الرعب والخوف الرهيب من احتمال عدم الخروج على قيد الحياة. الضربات والدماء وكيف تركها المهاجمون مصابة على الأرض".

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن عشرات المستوطنين الإسرائيليين الملثمين هاجموا قرويين فلسطينيين كانوا يقطفون الزيتون بالقرب من قرية أبو فلاح يوم الجمعة. وقالت الصحيفة إن المستوطنين أشعلوا النار في بساتين الزيتون ورشقوا المزارعين بالحجارة.

وقالت الصحيفة إن المصورة ليفين أصيبت في الهجوم على الرغم من ارتدائها سترة واقية عليها كلمة "صحافة" بشكل واضح من الأمام والخلف.

وقالت الصحيفة إن المصورة الأمريكية طرحت أرضا وتعرضت لركل متواصل، وجرى الاستيلاء على هاتفها وكاميراتها.

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأنه تم علاج ليفين في مستشفيات رام الله وإسرائيل من جروح في مختلف أنحاء جسدها، وكسر في ضلع، وأربعة كسور في الفقرات.

وقالت إن ليفين كانت بحاجة إلى عملية جراحية في يدها بعد أن أصيب إصبعها بجرح قطعي مما أدى إلى انكشاف العظم.

وكتب جولان على موقع "إكس" "امرأة (عمرها 65 عاما) تواجه مجموعة من مثيري الشغب اليهود المليئين بالكراهية"، مضيفًا أن الحادث حطم قلبه وجعل "دمه يغلي".

وحذر النائب السابق لرئيس الأركان العامة من مخاطر "الإرهاب اليهودي" وقال إنه سيتم استعادة الأمن إذا فازت المعارضة بالانتخابات البرلمانية المقررة في 27 أكتوبر الجاري.

كما انتقد المنافس الرئيسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات، القائد العسكري السابق جادي آيزنكوت، بشدة الهجوم ودعا إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد مرتكبيه.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الحكومة تشعر بقلق بالغ إزاء لقطات الحادث ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات.

وكتب السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، على موقع "إكس" أن ليفين أصيبت "بإصابات خطيرة" من "الهجوم الشرس والجبان". ووصفه بأنه "عمل إرهابي حقير" وقال إن المهاجمين يجب أن يقضوا سنوات في السجن.

وكتب هوكابي: "لقد طالبنا بإجراء تحقيق كامل واعتقال ومحاكمة إلى أقصى حد يسمح به القانون لكل من شارك في هذا".