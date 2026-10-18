وزيرا خارجية السعودية وروسيا يبحثان التصعيد باليمن وأمن الملاحة في هرمز وباب المندب

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في العاصمة البحرينية المنامة اليوم الاحد "التصعيد في اليمن وأمن الملاحة في هرمز وباب المندب".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن وزير الخارجية السعودي التقى نظيره الروسي على هامش الاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا، وأشارت إلى أن الجانبين استعرضا "خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث التطورات الإقليمية وفي مقدمتها التصعيد في اليمن، والتهديدات المتواصلة للملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب".

كما بحث الجانبان السعودي والروسي "الجهود المبذولة للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها."

وأعربت دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع الحوار الإستراتيجي المشترك التاسع بين وزراء خارجية دول الخليج وروسيا في البحرين في وقت سابق اليوم الاحد عن تطلع دول المجلس إلى اضطلاع روسيا بدورها في حمل طهران والدخول في حوار جاد مع دول المجلس يقوم على مبادئ حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي قال خلال اجتماع الحوار الإستراتيجي المشترك التاسع بين وزراء خارجية دول الخليج وروسيا في البحرين" اليوم الاحد" إن مجلس التعاون يتطلع إلى أن تضطلع روسيا بدور فاعل في حمل إيران على الالتزام ابالقرار 2817 ووقف اعتداءاتها واحترام حرية الملاحة"، وفقا لما بثته قناة "الإخبارية" السعودية اليوم الاحد.

ويأتي اجتماع الحوار الإستراتيجي بين دول الخليج وروسيا في ظروف بالغة الدقة في المنطقة، بحسب البديوي، الذي أشار إلى أن 7000 صاروخ باليستي استهدفت منشآت خليجية منذ فبراير الماضي.

من جانبه قال لافروف إن تعزيز الاتصالات مع مجلس التعاون ضمن أولويات الدبلوماسية الروسية.

وقال وزير الخارجية الروسي إن بلاده تؤيد جهود منع انزلاق المنطقة إلى حرب واسعة النطاق.

وأضاف لافروف: "علينا أن نعطي لدول الخليج الكلمة الحاسمة والقرار الحاسم في ضمان أمن المنطقة، معبرا عن عزم بلاده المضي قدما في تعزيز الحوار الإستراتيجي مع دول الخليج.

وأشار لافروف إلى أن التجارة البينية مع دول الخليج ارتفعت بـ 44% العام الماضي، فقد أكد أن فاعلية التعاون الاقتصادي بين دول الخليج وروسيا مرتبطة بالاستقرار في المنطقة.

وتعد البحرين المحطة الأولى في جولة لافروف بالشرق الأوسط التي تهدف إلى المساهمة في خفض التصعيد في الخليج وتختتم الجولة بزيارة إلى طهران حيث من المقرر أن يجري لافروف مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.