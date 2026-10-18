وزير الطاقة التركي: نأمل في الحصول على حصة من إمدادات الديزل الروسي

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، اليوم الأحد، أن بلاده تأمل في الحصول على حصة من إمدادات الديزل الروسي، في إطار الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وروسيا، وفقًا لما أوردته شبكة "روسيا اليوم."

ونقلت قناة «كانال 7» عن بيرقدار قوله: "أبرمت روسيا اتفاقًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقود الديزل، واتفقنا خلال الاجتماعات على أن تحصل تركيا على جزء من هذه الكميات".

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، قد أكد في وقت سابق أن وقود الديزل الروسي يحظى بطلب في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى وجود مستهلكين آخرين مهتمين بالحصول عليه إلى جانب الولايات المتحدة.

وفي 9 أكتوبر الجاري، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، أعلن الأخير عقبَه التوصل إلى اتفاق بشأن توريد الديزل الروسي إلى الأسواق العالمية.

وفي وقت لاحق، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصًا يسمح ببيع وقود الديزل الروسي ونقله وتفريغه واستيراده، على أن يظل الترخيص ساريًا حتى 7 أبريل 2027.