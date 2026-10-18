مستشار وزير الإعلام اليمني: غياب دور مصر يؤدي إلى اختلالات أمنية تهدد المنطقة والأمة العربية

أكد الدكتور فيصل العواضي، مستشار وزير الإعلام اليمني، أن الموقف المصري الداعم للمملكة العربية السعودية يعكس إدراك القاهرة لمسئوليتها تجاه الأمن القومي العربي، مشيدًا بالدور التاريخي لمصر في مساندة الشعب اليمني خلال الأزمات والمحن.

وأوضح العواضي، خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن مصر والسعودية تمثلان، بحسب وصف رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، جناحي الأمن القومي، محذرًا من أن غياب الدور المصري قد يؤدي إلى اختلالات أمنية تهدد المنطقة والأمة العربية.

وأشار مستشار وزير الإعلام اليمني، إلى أن السعودية تدفع ثمن موقفها الداعم للشعب اليمني وحكومته الشرعية في استعادة مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن تكامل الموقفين المصري والسعودي من شأنه دعم جهود استعادة مؤسسات الدولة اليمنية، وإنهاء ما وصفه بالانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.

وفي وقت سابق، ثمن رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الموقف المصري «الشجاع»، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما يجسده من تضامن راسخ مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، في مواجهة التهديدات المشتركة، وحماية مصالح الشعوب العربية وأمنها القومي.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأحد: «إن وقوف مصر والمملكة إلى جانب الشعب اليمني، في معركته لاستعادة مؤسسات الدولة، ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، لأن القاهرة والرياض هما جناحا الأمن القومي العربي، وبوحدتهما تزداد أمتنا قوة، ومنعة وقدرة على صناعة السلام المنشود».

وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بقصر الاتحادية، اجتماع مجلس الدفاع الوطني، بحضور رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ووزراء الداخلية والمالية والخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ورئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، وذلك بحضور أمين عام مجلس الدفاع الوطني.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، بأن مجلس الدفاع الوطني استعرض مجمل التطورات الإقليمية الراهنة، وما تشهده المنطقة من تطورات خطيرة، ولا سيما في ظل تصاعد الاعتداءات المرفوضة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية الشقيقة، وقرر بناءً على ذلك ما يلي:

1- الوقوف التام والتضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، انطلاقًا من العلاقات التاريخية والوشائج المتينة التي تربط بين شعبي البلدين الشقيقين باعتبارهما قلب الأمة العربية، وإيمانًا بارتباط الأمن القومي السعودي بالأمن القومي المصري والعربي.

2- تقديم كل أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة العربية السعودية الشقيقة للدفاع عن أمنها واستقرارها، وصون مقدراتها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية.

3- مواصلة وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية المبذولة، بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، بما يسهم في خفض التصعيد في الإقليم برمته وتسوية الأزمات التي تشهدها المنطقة سلميًا.