لاجارد توجه رسالة إلى بوتين عبر وزير المالية الروسي: الحرب تعوق الازدهار

ذكر مصدر مطلع أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، واجهت، خلال اجتماع في بانكوك، وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، بشأن الحرب في أوكرانيا.

وقال المصدر إن لاجارد طلبت من سيلوانوف، خلال اجتماع مغلق عقد قبل الجلسة العامة للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية لصندوق النقد الدولي أمس السبت، إبلاغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الحرب تعوق تحقيق الازدهار، وأن تحقيق النمو الاقتصادي لا يمكن تحقيقه إلا في ظل السلام، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

ورفض المصدر الكشف عن هويته لأن الاجتماع عقد خلف أبواب مغلقة.

وأضاف المصدر أن سيلوانوف كان يضع سماعات رأس للاستماع إلى الترجمة الفورية، حتى يتمكن من فهم ما قالته لاجارد.

ورفض متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي التعليق على اللقاء.