 إيطاليا: احتجاجات عنيفة في ميلانو وتورينو بسبب تكاليف المعيشة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إيطاليا: احتجاجات عنيفة في ميلانو وتورينو بسبب تكاليف المعيشة

روما - د ب أ
نشر في: الأحد 18 أكتوبر 2026 - 4:23 م | آخر تحديث: الأحد 18 أكتوبر 2026 - 4:23 م

ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) اليوم الأحد، أن اشتباكات عنيفة اندلعت في إيطاليا، على غرار ما حدث في فرنسا على هامش مظاهرات سلمية احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأضافت الوكالة أن التركيز الرئيسي كان مدينة ميلانو بشمال إيطاليا، حيث رشق شباب كانوا يرتدون ملابس سوداء وملثمون ، الشرطة في ساحة "بيازا دومو"(ساحة الكاتدرائية) بوسط المدينة بألعاب نارية وزجاجات وأقاموا متاريس. واضطرت الشرطة في بادئ الأمر إلى الانسحاب وانتظار التعزيزات.

وأضافت الوكالة أن الاشتباكات التي تم فيها إلقاء الحجارة والألعاب النارية على الشرطة وقعت أيضا في مدن أخرى بما في ذلك تورينو وبولونيا وبيرجامو. وفي ميلانو، وحدها أصيب أربعة رجال شرطة على الأقل و20 متظاهرا وتم إلقاء القبض على أكثر من 50 شابا. نصفهم من القصر.

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