متظاهرون في أتلانتا يرفعون شعار «لا ملوك» وينتقدون سياسات ترامب قبيل انتخابات التجديد النصفي

شهدت مدينة أتلانتا الأميركية، مساء السبت، تجمعًا احتجاجيًا تحت شعار «لا ملوك.. صوّتوا الآن»، بمشاركة منتقدين للرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تحرك يهدف إلى حشد الناخبين وتشجيعهم على التصويت المبكر في انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر المقبل، بحسب قناة فرانسا 24.

وذكرت القناة الفرنسية أن نحو 300 شخص شاركوا في التجمع الذي انطلق من حديقة بيدمونت في وسط أتلانتا، قبل أن يسير المتظاهرون لمسافة تقارب ميلًا وصولًا إلى كنيسة سانت مارك، وسط إجراءات أمنية لتنظيم حركة المرور.

ورفع المشاركون لافتات تنتقد سياسات إدارة ترامب، بما في ذلك سياسات الهجرة ودور وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية، إلى جانب اعتراضات على السياسة الخارجية الأميركية والحرب في إيران.

ونقلت فرانسا 24 عن كيمبرلي ديميرت، مديرة الاتصالات في منظمة «50501 جورجيا»، إحدى الجهات المشاركة في تنظيم التجمع، قولها إن الهدف يتمثل في تشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات والتصويت المبكر، فضلًا عن تعزيز التواصل المجتمعي وحث الناخبين على التوجه إلى مراكز الاقتراع مع جيرانهم.

كما سلط التقرير الضوء على تصريحات كيلسي بوند، عضو مجلس مدينة أتلانتا والناشطة العمالية، التي أكدت أهمية الدفاع عن الديمقراطية، داعية إلى بناء مجتمع يخدم الطبقة العاملة، وليس أصحاب المليارات.

ويأتي التجمع ضمن تحركات أوسع شهدتها مدن ومناطق أميركية عدة، السبت، تحت شعار «لا ملوك»، في إطار جهود لحشد الناخبين قبل انتخابات التجديد النصفي، وسط استمرار الجدل بشأن سياسات إدارة ترامب وقضايا التصويت والهجرة