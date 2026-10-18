الإسباني فوكينا يتوج بلقب بطولة شنغهاي للتنس

قلب الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا تأخره في المجموعة الأولى أمام مواطنه رافاييل خودار إلى فوز 1 / 6 و7 / 6 و6 / 4، ليتوج ببطولة شنغهاي للأساتذة اليوم الأحد، محققا لقبه الثالث هذا العام وأكبر الألقاب في مسيرته.

وخسر فوكينا /25 عاما/ أول خمس مباريات نهائية في مسيرته من بينهم نهائي بطولة مونت كارلو للأساتذة في 2022.

وتوج فوكينا هذا العام بلقب بطولة مايوركا على الملاعب العشبية في يونيو، وببطولة شينجدو المفتوحة في الصين الشهر الماضي. وكلتاهما من البطولات ذات الـ250 نقطة.

وكان خودار (20 عاما) المصنف رقم 12 في البطولة، يخوض أول مباراة نهائية له في بطولات الأساتذة، وكان يبدو أنه بصدد التتويج بلقبه الثاني في مسيرته بعدما فاز بالمجموعة الأولى.

ولكن مثلما خسر المجموعة الأولى أمام الألماني ألكسندر زفيريف أمس السبت في مباراة الدور قبل النهائي وحقق الفوز، قلب فوكينا النتيجة في هذه المباراة أيضا.