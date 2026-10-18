الخارجية الأوكرانية: نأسف لانحراف درون أوكرانية إلى المجال الليتواني

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عبرت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الأحد، عن أسفها لاحتمال انحراف طائرة بدون طيار "درون" تابعة لأوكرانيا إلى المجال الجوي الليتواني.

وقال ⁠المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، هيورهي تيخي، على منصة "إكس": "نأسف للحادث الذي وقع صباح اليوم في المجال الجوي الليتواني، والذي ربما نتج عن حرب إلكترونية روسية أدت إلى انحراف مسار الطائرات ‌المسيرة ⁠في أثناء عملية ضد أهداف عسكرية مشروعة في روسيا".

وأضاف "نعتذر عن أي اضطراب أو مخاطر أو ⁠قلق ربما نجم عن هذا الحادث. ونحن ملتزمون بمشاركة جميع المعلومات ⁠ذات الصلة مع شركائنا الليتوانيين لتوضيح الملابسات الكاملة ⁠للحادث".

وصباح اليوم، قال جيش ليتوانيا ومركز إدارة الأزمات الوطني في ليتوانيا إن ‌تعليمات صدرت لسكان المناطق الوسطى والشمالية بالتوجه إلى الملاجئ بسبب ظهور جسم طائر غير معروف.

وأضاف المركز أنه جرى استدعاء مقاتلات الشرطة الجوية التابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى المنطقة ⁠وإغلاق مطار كاوناس لمدة ساعة تقريبا بعد إعلان الإنذار الجوي الأحمر، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وذكر المركز أن أفرادا من الجيش الليتواني يحققون في حطام محتمل لطائرة درون قرب قرية يودجيونيس في شمال ليتوانيا، بعدما اختفى الجسم الطائر من شاشات الرادار.

وأثار ذلك مخاوف من امتداد الحرب الروسية الروسية إلى حدود دول أعضاء بالحلف.