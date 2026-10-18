السويد: وفاة شابة متأثرة بإطلاق نار في مركز رياضي بستوكهولم

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أفادت وكالة الأنباء السويدية «تي تي»، اليوم الأحد، نقلا عن الشرطة، بوفاة شابة متأثرة بإصابتها الخطيرة جراء إطلاق نار وقع في مركز رياضي بالعاصمة ستوكهولم.

وذكرت الوكالة أن الشابة، التي تبلغ نحو 25 عاما، أُصيبت بالرصاص في المركز الرياضي، مساء أمس الأول الجمعة، ونُقلت إلى المستشفى وهي تعاني إصابات خطيرة.

وقالت الشرطة مساء أمس السبت إنها فارقت الحياة، وكان المركز يستضيف عدة فعاليات وقت وقوع الهجوم.

وتحقق الشرطة في الحادث باعتباره جريمة قتل، فيما أُلقي القبض على شابين أمس السبت.

ولا تزال ملابسات الجريمة وتفاصيلها غير واضحة حتى الآن، فيما يتردد أن الشابة تعمل في مجال رعاية الشباب.

وقال المدعي لوكاس تيجرستراند لقناة «إس في تي» العامة إنه لم تظهر حتى الآن أي صلة شخصية بين الشابين والمجني عليها.

وذكرت وكالة الأنباء السويدية «تي تي» أن مباراة لهوكي الصالات ومباراة لكرة القدم كانتا تُقامان في المركز الرياضي وقت وقوع الهجوم.

غير أن الهجوم لم يقع في الصالتين اللتين كانتا تُقام فيهما المباراتان.

وأضافت الوكالة أن المركز كان يضم عددا كبيرا من الأطفال والمراهقين، وقد جرى توفير دعم نفسي طارئ لهم.