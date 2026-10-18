زيلينسكي: روسيا هاجمت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا 76 مرة منذ إعلان ترامب الهدنة

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عبر منصة "تليجرام"، أن روسيا شنت خلال الأسبوع الماضي، هجمات على أوكرانيا باستخدام نحو 2700 طائرة مسيرة، و1700 قنبلة جوية، و66 صاروخا، كان معظمها صواريخ باليستية.

وقال زيلينسكي، اليوم الأحد، "منذ إعلان الرئيس الأمريكي قبل أسبوع عن هدنة تتعلق بقطاع الطاقة، تعمدت روسيا شن هجمات على قطاعات الطاقة والنفط والغاز في أوكرانيا 76 مرة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

وأضاف زيلينسكي أن محطات فرعية للكهرباء، في مقاطعات فينيتسا، وجيتومير، وخميلنيتسكي، وأوديسا، تعرضت للاستهداف خلال الليلة الماضية وحدها.

وأكد أن الهجمات الروسية تسببت في انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من الأسر، فيما يعمل عمال قطاع الطاقة وفرق الإصلاح على مدار الساعة تقريبا لإعادة الكهرباء.

كما هاجمت القوات الروسية خلال الليل مباني سكنية في مناطق مختلفة من أوكرانيا.

وقال زيلينسكي إن الهجمات أسفرت حتى الآن عن إصابة 12 شخصا، بينهم طفلان، ومقتل شخصين.