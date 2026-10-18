إبراهيم عادل يشارك في عودة ملحمية لنورشيلاند أمام لينجبي

شارك المصري إبراهيم عادل، جناح نورشيلاند، في تعادل فريقه المثير أمام لينجبي بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الدنماركي.

وبدأ إبراهيم عادل اللقاء على مقاعد البدلاء، قبل أن يدفع به الجهاز الفني في الدقيقة 62، حين كان نورشيلاند متأخرًا بثلاثة أهداف دون رد.

ونجح نورشيلاند في العودة إلى أجواء المباراة بصورة مثيرة، بعدما سجل ثلاثة أهداف متتالية في الفترة من الدقيقة 71 وحتى الدقيقة 77، ليتمكن من إدراك التعادل بعد تأخره بفارق ثلاثة أهداف.

وكاد نورشيلاند أن يحقق انتصارًا قاتلًا في الوقت بدل الضائع، بعدما حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 100، لكن نيكلاس روكيار أهدرها، لتنتهي المواجهة بالتعادل الإيجابي 3-3.

وجاء جلوس إبراهيم عادل على مقاعد البدلاء في بداية اللقاء، بعدما خاض مباراة نورشيلاند أمام هارتس الاسكتلندي في دوري المؤتمر الأوروبي يوم الخميس الماضي، وشارك خلالها طوال الدقائق التسعين.

وشارك الجناح المصري، لاعب بيراميدز السابق، في 16 مباراة مع نورشيلاند خلال الموسم الحالي، سجل خلالها هدفًا واحدًا وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.

وبهذه النتيجة، رفع نورشيلاند رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الدنماركي، بينما وصل رصيد لينجبي إلى 8 نقاط، ليظل في المركز الأخير.