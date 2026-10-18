الشرطة الألمانية تحقق في احتمال اختراق سيارة سياج مطار لايبتسيج/هاله

تُرجّح التحقيقات الأولية للشرطة الألمانية أن سيارة اخترقت السياج المحيط بمطار لايبتسيج/هاله شرقي ألمانيا، ما أدى إلى استنفار أمني واسع للشرطة.

وقالت مديرية شرطة لايبتسيج:" تفيد التحقيقات التي جرت حتى الآن بدرجة ترجيح كبيرة بأنه لابد أن تكون مركبة قد اخترقت السياج".

ووفقًا لمديرية الشرطة، لم تعثر القوات المشاركة في العملية داخل أرض المطار على أي أشخاص موجودين دون تصريح أو أشياء مشبوهة، وقالت إنه لم يُعثر أيضا على السيارة المشتبه في تورطها في الواقعة. وصرح متحدث باسم الشرطة بأن البحث عن السيارة لا يزال مستمرًا، وذكر أن من المحتمل أيضًا أن يكون حادث سير هو سبب الواقعة، وأن التحقيقات تتواصل في جميع الاتجاهات.

وتوجد داخل أرض المطار طائرات شحن روسية من طراز أنتونوف، إلى جانب طائرات أوكرانية. وتخضع طائرات الشحن الروسية الثلاث من هذا الطراز لحظر الإقلاع والطيران، بموجب عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا عام 2022 على خلفية حرب روسيا مع أوكرانيا، ولذلك لا يجوز تحريكها. أما الطائرات الأوكرانية، وعددها 6، فقد نُقلت إلى المطار لتأمينها بسبب الحرب.

وقال متحدث باسم الشرطة إن الجزء المتضرر من السياج يقع بمحاذاة طريق مفتوح أمام الجمهور، مضيفًا أنه لا يستطيع تحديد المسافة الفاصلة بينه وبين الطائرات الروسية بدقة. وكانت الشرطة قد أفادت في وقت سابق بأن السياج المتضرر يقع "بالقرب" من طائرات أنتونوف الروسية المتوقفة في المطار.

وكانت الشرطة قد أعلنت خلال الليل، قبيل الساعة 23:00، اكتشاف "ضرر في أحد الأسوار المحيطة بالمطار"، ووصفت الواقعة بأنها "حادث ذو صلة بالأمن، أدى إلى إغلاق المدرج الشمالي وتعليق حركة الطيران في الجانب الشمالي".

ووفقًا للبيانات الأولية، لم يكن من الواضح في البداية ما إذا كان هناك أشخاص موجودون داخل أرض المطار دون تصريح. وتولت قوات الشرطة الاتحادية، بدعم من شرطة الولاية (ولاية سكسونيا حيث تقع لايبتسيج)، تفتيش المنطقة. وأفادت الشرطة بأنه تقرر تنفيذ عمليات بحث إضافية خلال النهار بمشاركة مزيد من القوات.

وفي الصباح، قالت مديرية شرطة لايبتسيج في بيان إنه لم يُعثر على "أي أشخاص موجودين دون تصريح أو أشياء مشبوهة". وأضافت:" تقرر تنفيذ عمليات بحث إضافية خلال النهار بمشاركة مزيد من القوات".

وقال أوفه شوهارت، المتحدث باسم المطار، إن حركة طائرات الركاب والشحن لم تتأثر. وأوضح صباحًا أن المدرج الشمالي مغلق، لكن وجود مدرجين للإقلاع والهبوط يعني أن حركة الطيران لا تواجه حاليًا أي قيود.

ولا تتوافر حتى الآن أي معلومات عن خلفيات الواقعة الأخيرة. وكان مطار لايبتسيج/هاله قد تصدر عناوين الأخبار مؤخرًا، بعدما عُثر في أوائل أغسطس الماضي على طائرة مسيرة مجهزة بمواد متفجرة بجوار طائرات شحن أوكرانية.

وحمّلت الحكومة الألمانية روسيا مسؤولية محاولة الهجوم، فيما نفت موسكو هذه الاتهامات.