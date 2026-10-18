ليتوانيا: روسيا ربما تكون وراء محاولة إشعال حريق في موقع ستارلينك

قال رئيس الوزراء الليتواني ميندوجاس سينكيفيسيوس اليوم الأحد إن روسيا ربما تكون وراء محاولة إشعال حريق في شركة تخزن معدات لخدمة ستارلينك الفضائية التي تستخدمها أوكرانيا.

وفي حديثه للإذاعة الليتوانية اليوم الأحد، قال رئيس الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) إن الحادث كان بوضوح محاولة تخريب وجزء من الحرب الهجينة الروسية. وأضاف أن حوادث مماثلة وقعت في أنحاء أوروبا بما في ذلك بولندا وبلغاريا.

وتحدث سينكيفيسيوس عن الحادث على موقع فيسبوك في وقت سابق اليوم، قائلا إنه كانت هناك محاولة صباح اليوم لإضرام النار في شركة ليتوانية تخزن معدات ستارلينك. وقال إن الخطة فشلت لأن السلطات حذرت الشركة من هجمات محتملة وتم تشديد الإجراءات الأمنية.

وتوفر الشركة الاتصال لتسعة هوائيات تابعة لخدمة ستارلينك التي تستخدمها أوكرانيا، وفقا لرئيس الوزراء.

وقال سينكفيسيوس: "في حوالي الساعة الثانية صباحا (2300 بتوقيت جرينتش السبت)، جرت محاولة لإشعال النار في هوائيات الأقمار الصناعية ووحدة تحكم. وتم العثور على سوائل قابلة للاشتعال وحاويات بسعة 3 إلى 10 لترات"، مضيفا أنه دعا إلى اجتماع لمجلس الأمن القومي غدا الاثنين.

وأضاف سينكفيسيوس: "سوف نعرف المزيد بشأن من أصدر الأمر وكيف حدث كل شيء ومن أصدره. ربما يكون معروفا بالفعل من أصدر الأمر - إنه الجانب الروسي". وأعرب عن أمله في أن يتم اعتقال المتورطين في الحريق العمد قريبا.

وأكد وزير الدفاع روبرتاس كاوناس هذه المعلومات، لكنه قال إنه لا يستطيع تقديم تفاصيل بعد. وأضاف، وفقا لتقرير إذاعي، أن "الحادث تحت السيطرة وتم منعه، لكن الواقعة لا تزال قيد التحقيق".

يذكر أن منشآت ستارلينك، التي تعتبر ضرورية للدفاع عن أوكرانيا ضد الضربات الجوية الروسية، قد تعرضت مؤخرا للاستهداف بشكل متكرر في عمليات تخريبية. وقد اندلع حريق في محطة ستارلينك الأرضية في بولندا في وقت سابق من الأسبوع الجاري، وتشتبه الحكومة في وارسو أنه من عمل أجهزة الاستخبارات الروسية. وتردد أنه تم حرق هوائيات ستارلينك عمدا في بلغاريا.