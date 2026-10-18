فاريكه: ليدز يونايتد كان يستحق الفوز على مانشستر يونايتد

أكد دانييل فاريكه، المدير الفني لليدز يونايتد، أن فريقه كان يستحق الحصول على النقاط الثلاث، بعد التعادل مع مانشستر يونايتد بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستضاف ملعب إيلاند رود مواجهة الفريقين، في ظل اختلاف ظروفهما، إذ يقترب فاريكه من توقيع عقد جديد مع ليدز، بعد البداية القوية للفريق هذا الموسم، بينما يواجه مايكل كاريك ضغوطًا متزايدة بسبب تراجع نتائج مانشستر يونايتد.

وتقدم مانشستر يونايتد في الشوط الأول عن طريق بريان مبيومو، قبل أن ينجح دومينيك كالفيرت لوين في تسجيل هدف التعادل لليدز خلال الشوط الثاني.

وعكست الإحصائيات تفوق أصحاب الأرض، بعدما سجل ليدز معدل أهداف متوقعة بلغ 1.44، مقابل عدد أكبر من التسديدات على المرمى وصل إلى خمس، إلى جانب 21 لمسة للكرة داخل منطقة جزاء المنافس.

وقال فاريكه، في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس» عقب اللقاء: «نشعر ببعض خيبة الأمل لأننا حصلنا على نقطة واحدة فقط. لم أشعر بأننا كنا نستحق التأخر في الشوط الأول، لكننا نواجه مانشستر يونايتد في النهاية».

وأضاف: «بعد تسجيل هدف التعادل في الشوط الثاني، كان ينبغي علينا مواصلة السيطرة، لكن العديد من تسديداتنا ذهبت أعلى العارضة. قدمنا أداءً جيدًا بشكل عام، وكان يجب أن نفوز بالمباراة، لكن علينا مواصلة العمل».

وأوضح مدرب ليدز أن اعتبار فريقه مرشحًا للفوز أمام مانشستر يونايتد يمثل تقديرًا لما قدمه اللاعبون خلال الشهر الماضي، قائلًا: «تعاملنا مع ذلك باعتباره إطراءً لنا، لأننا أثبتنا أننا فعلنا أشياء كثيرة بصورة صحيحة خلال الفترة الماضية، وأردنا أن نؤكد صحة هذه التوقعات».

وتابع: «كنا الطرف الأكثر سيطرة، لكننا لم نتمكن من استغلال تفوقنا بسبب افتقاد الجودة في الثلث الهجومي وحول منطقة الجزاء».

واختتم فاريكه تصريحاته بالتأكيد على أن فريقه اكتسب احترامًا أكبر بفضل مستوياته الأخيرة، لكنه شدد على ضرورة مواصلة التطور، قائلًا: «هذا يعكس حجم الاحترام الذي اكتسبناه. نحن في وضع جيد حاليًا، لكن حصد النقاط في هذا الدوري يظل أمرًا صعبًا، وعلينا أن نكون أكثر حسمًا وفاعلية، وأن نواصل العمل».