أمير صلاح الدين ينضم لأبطال مسرحية التياترو

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انضم الفنان أمير صلاح الدين، لأبطال مسرحية "التياترو" في موسمها الثالث المقرر افتتاحه قريبا على خشبة مسرح السلام بالقصر العيني، المسرحية كتابة أحمد الملواني، إخراج أحمد فؤاد، إنتاج فرقة المسرح الحديث برئاسة الفنان محسن منصور.

يجسد "أمير" شخصية المخرج المسرحي "آدم مندور" الباحث عن فرصة وسط متغيرات طالت الإنتاج الفني في عصر السوشيال ميديا.

وكان قدم هذه الشخصية في المواسم السابقة الفنان نور محمود.

المسرحية انطلقت نهاية مايو الماضي وحصلت على ثلاث جوائز من المهرجان القومي للمسرح المصري ويشارك في بطولتها عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد السلكاوي وشيريهان الشاذلي والمونولوجست علاء الحريري.