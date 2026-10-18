حقق سيلتيك فوزًا عريضًا على حساب هارتس بنتيجة 7-1، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الأسكتلندي الممتاز، بمشاركة المصري هيثم حسن أساسيًا.

وقدم حامل اللقب عرضًا هجوميًا قويًا، فرض خلاله سيطرته على مجريات اللقاء، ليحسم المواجهة بفارق كبير من الأهداف، في مباراة شهدت تألق عدد من لاعبيه.

وشارك هيثم حسن في التشكيل الأساسي لسيلتيك، بعدما قدم أداءً لافتًا خلال مواجهة فريقه أمام بنفيكا في الدوري الأوروبي يوم الخميس الماضي، قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 70 وسط تصفيق الجماهير، ونال تحية مدربه أونيل.

وافتتح كيران تيرني التسجيل لصالح سيلتيك في الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف بنيامين نيجرين الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة، ليواصل أصحاب الأرض ضغطهم الهجومي.

وعزز كالوم أوسماند تقدم سيلتيك بالهدف الثالث، ثم أحرز ميكا باور الهدف الرابع، فيما سجل لوران ميندي هدف هارتس الوحيد في الدقيقة 44، قبل أن يسجل جيمي مكارث هدفًا بالخطأ في مرماه، لينتهي الشوط الأول بتقدم سيلتيك 5-1.

وفي الشوط الثاني، واصل سيلتيك تفوقه، بعدما سجل كاميليو دوران الهدف السادس، قبل أن يعود بنيامين نيجرين ويختتم مهرجان الأهداف بإحراز الهدف السابع في الدقيقة 83، مؤكدًا الانتصار الكبير لحامل اللقب.