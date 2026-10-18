وزير الدفاع الإيراني الجديد: أصابعنا على الزناد ومستعدون لمواجهة الصهاينة

• في أول تصريح أدلى به مهرداد أخلاقي كتابجي عقب تسلمه حقيبة وزارة الدفاع في وقت سابق الأحد

قال وزير الدفاع الإيراني الجديد، مهرداد أخلاقي كتابجي، إن طهران مستعدة لمواجهة أي هجمات إسرائيلية محتملة، مؤكدا أن القوات في حالة تأهب.

جاء ذلك في أول تصريح أدلى به كتابجي عقب تسلمه حقيبة وزارة الدفاع في وقت سابق الأحد.

وأضاف كتابجي: "ننتج الأسلحة عبر وزارة الدفاع والمؤسسات العلمية، ونقيم منشآت إنتاج جديدة في الجبال والأماكن الآمنة بدلا من مواقعها القديمة. أصابعنا على الزناد ومستعدون لمواجهة الصهاينة".

وأشار إلى أن إيران تعمل على تطوير "مقاتلة ثقيلة" بإمكاناتها المحلية، وأنها ستُحلّق للمرة الأولى العام المقبل.

وفي وقت سابق الأحد، عيّنت إيران مهرداد أخلاقي كتابجي وزيرا جديدا للدفاع، خلفا للواء عزيز نصير زاده الذي قُتل في هجمات أمريكية وإسرائيلية.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، أن كتابجي حصل على ثقة البرلمان، بعدما صوّت لصالح تعيينه 237 نائبا، مقابل 15 صوتا رافضا.

وكانت وسائل إعلام إيرانية أعلنت في الأول من مارس الماضي مقتل وزير الدفاع السابق اللواء عزيز نصير زاده، جراء هجوم أمريكي إسرائيلي.

وفي 28 فبراير الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران خلفت آلاف القتلى، وفق السلطات الإيرانية، وردت طهران بهجمات على إسرائيل وما قالت إنها مواقع أمريكية في دول بالمنطقة، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أبريل الماضي.

ولاحقًا، شنت الولايات المتحدة هجمات على مواقع في إيران، في ظل تعثر مسار المفاوضات بين البلدين، رغم توقيعهما مذكرة تفاهم منتصف يونيو الماضي.

ويتزامن تعثر المفاوضات مع خلافات بين واشنطن وطهران بشأن الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والسلع عالميا.