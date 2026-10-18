بري: متمسكون بضرورة بقاء اليونيفيل في جنوب لبنان

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الأحد، إن لبنان واللبنانيين موحدون ومتمسكون بضرورة بقاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة "اليونيفيل" في جنوب البلاد.

جاء ذلك خلال استقباله وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو والوفد المرافق له، في مقر رئاسة مجلس النواب بعين التينة في العاصمة بيروت، بحسب بيان صادر عن رئاسة المجلس.

وأضاف بري أن "لبنان الرسمي، وكذلك كل اللبنانيين، موحدون ومتمسكون بضرورة بقاء قوات الطوارئ الدولية".

وأوضح أن اللبنانيين "يتطلعون إلى دور فرنسي وأوروبي ودولي وإقليمي من أجل تجنب الوصول إلى الفراغ الذي قد ينجم عن انتهاء ولاية القوة الأممية العاملة في جنوب لبنان، قبل استكمال تطبيق القرار 1701".

وأشار إلى أن لبنان يلتزم "بالقرار 1701 فيما تواصل إسرائيل خرقه وانتهاك كافة بنوده، وتواصل حربها على لبنان واحتلالها مساحات شاسعة من جنوبه".

وشدد على أن "الجهد الوطني والدولي يجب أن يتوحد ويتكامل من أجل وقف العدوان وإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 1701، وليس الإطاحة به".ويحدد القرار 1701، الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي في أغسطس 2006، الإطار الدولي لوقف الأعمال القتالية آنذاك بين إسرائيل و"حزب الله"، ويشمل ترتيبات أمنية تتصل بالمنطقة الواقعة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني، ودور الجيش اللبناني والقوات الدولية في جنوب لبنان.

وبموجب قرار مجلس الأمن الدولي، تنتهي ولاية "اليونيفيل" في 31 ديسمبر 2026، على أن تبدأ القوة اعتبارا من ذلك التاريخ عملية انسحاب تدريجية ومنظمة تمتد عاما، لكي تصبح الحكومة اللبنانية الجهة الوحيدة التي توفر الأمن في جنوب لبنان.

والسبت، قال الرئيس اللبناني جوزاف عون خلال لقائه الوزير الفرنسي إن "لبنان يرغب في التمديد للقوات الدولية أو استمرارها في مهامها الأمنية خلال العام 2027 المحدد لانسحابها".

كما رحب، في حال تعذر تمديد عمل القوات، "بأي صيغة تضمن وجودا دوليا في الجنوب وتمنع الفراغ ووضع الجيش اللبناني على تماس مع الجيش الإسرائيلي في المناطق المحتلة".

والاثنين، اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي قرارا بإنشاء بعثة دعم جديدة في لبنان لمدة أولية تبلغ 3 سنوات، بهدف تعزيز قدرات الجيش وقوى الأمن الداخلي ودعم سيادة البلاد واستقرارها.

وأكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، خلال زيارتها إلى لبنان في 7 و8 أكتوبر الجاري، ضرورة تجنب حدوث فراغ أمني في الجنوب بعد انتهاء ولاية "اليونيفيل".