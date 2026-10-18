الجامعة العربية تعزي السعودية في وفاة ضابطين بحادث طائرة الحرس الوطني في نجران

أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للمملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعباً، في وفاة ضابطين من الحرس الوطني السعودي، إثر سقوط وتحطم طائرة عمودية تابعة لوزارة الحرس الوطني في منطقة نجران.

وأكدت الأمانة العامة تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية في هذا المصاب الأليم، وتتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى أسرتي الفقيدين، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

وأعلن المُتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، في ‌بيان في وقت سابق اليوم، ⁠سقوط وتحطم طائرة ​عمودية استطلاعية ⁠من طراز "إيه إتش - 6آي (AH - 6i)" تابعة للحرس الوطني داخل الأراضي السعودية في منطقة ⁠نجران؛ ‌نتيجة خلل ‌فني".

وأضاف المالكي: "نتج عن الحادث استشهاد طاقمها الجوي المكون من ضابطين".