ترامب عن احتجاجات فرنسا: الهجرة مزقت دولة كانت في السابق عظيمة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة " تروث سوشيال" في إشارة إلى فرنسا " هجرة أشخاص من عالم مختلف كليا، أشخاص في قلوبهم كراهية ، مزق دولة كانت في السابق عظيمة".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ترامب قال عبر منصته" فرنسا تحترق".

وأضاف" أغلقوا حدودكم وسيطروا قبل أن يفوت الآوان".

وكان نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس قد اتهم الهجرة بأنها وراء أعمال الشغب في فرنسا.

وكتب فانس عبر منصة " اكس" " الليبراليون الغربيون استوردوا العالم الثالث إلى فرنسا ودول أخرى بداعي التنوع والتعاطف. لقد تجاهلوا أمورا جوهرية تتعلق بالاندماج والتوافق".

وأضاف" لقد تم إخبارهم إن هذا الأمر سيؤدي لهذه النتيجة ولكنهم لم يستمعوا. أدعو أن توقف فرنسا، الدولة الجميلة التي لديها شعب رائع، هذا الجنون قبل أن يحترق المزيد من معالمها ".