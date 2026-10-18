روبيو ينفي اتهامات تعمد الولايات المتحدة إبطاء خدمة ستارلينك التي تستخدمها أوكرانيا لأغراض عسكرية

نفت واشنطن مجددا الاتهامات التي تفيد بتعمدها إبطاء خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التي تستخدمها أوكرانيا لأغراض عسكرية، بحسب ما صرح به وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأحد.

وقال روبيو للصحفيين قبيل مغادرته إلى أوزبكستان: "لم يصدر أي شخص في البيت الأبيض أوامر لأحد بإبطاء الإنترنت أو خفض سرعاته للحيلولة دون استخدامه من قبل طائرات مسيّرة معينة".

ولم يحدد روبيو الأسباب وراء حدوث هذه المشاكل، مضيفا أن "ذلك قد حدث نوعا ما، ولكن على حد علمي، فقد تم استعادة الخدمة". وأكد روبيو أن كييف تستخدم الإنترنت عبر الأقمار الصناعية لتسيير الطائرات المسيّرة.

ونفى وزير الخارجية الأمريكي أن تكون أوكرانيا قد حصلت على إمكانية استخدام نظام الإنترنت العسكري "ستارشيلد". وقال روبيو إن "ستارشيلد هو عبارة عن عقد مع الجيش الأمريكي، ولا علاقة لأوكرانيا به".