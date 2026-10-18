فوز جديد للأهلي على الزمالك في دوري الشباب

حقق فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد 2007، فوزًا مثيرًا على حساب غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، الأحد، على ملعب النادي بمدينة نصر ضمن منافسات الجولة الرابعة من الموسم.

وسجل عبد الرحمن رامي مانو، هدف الفوز الوحيد للأهلي خلال أحداث الشوط الثاني، بعد نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ورف فريق شباب أهلي 2007 رصيده للنقطة 12، بعدما فاز من قبل على طلائع الجيش 4 - 2، وعلى المقاولون العرب 1 - 0، وعلى بترول أسيوط 2 - 0، مسجلًا 7 أهداف مقابل هدفين في مرماه.

وتُستأنف مسابقة دوري الجمهورية الشباب بعد توقف طويل بسبب مشاركة المنتخب الوطني في بطولة تصفيات شمال إفريقيا، التي أقيمت بمصر، وتُوج بها المنتخب ونجح في التأهل لكأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة، وذلك بمشاركة 8 لاعبين من فريق شباب الأهلي.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2007 كلا من الألماني ماركوس أوربان مديرًا فنيًا، وحسن مصطفى مدربًا مساعدًا، وأحمد فوزي مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري للفريق، ومحمد فودة طبيب الفريق، ومحمد نحلة مدرب الأحمال، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.

وكان الأهلي تفوق على الزمالك خلال الأيام القليلة الماضية في كرة السلة سيدات وكرة اليد رجال في بطولتي العالم وأفريقيا، كما فاز في ديربي دوري السيدات ودوري الرجال، بالإضافة كذلك للفوز في دوري كرة الماء للشباب.