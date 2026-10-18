وكالة جيجى برس اليابانية: أزمة وزير الزراعة تكشف ضعف قبضة تاكايشي على السلطة في اليابان

كشف أول تغيير فعلي في منصب وزير بالحكومة اليابانية منذ تولي رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي السلطة قبل عام، عن نقاط ضعف قبضتها على السلطة، بحسب وكالة أنباء جيجى برس اليابانية اليوم الأحد .

ولم تصل إلى تاكايشي معلومات حاسمة كان من شأنها التأثير في قرارها بشأن الإبقاء على وزير الزراعة السابق كازو يانا، الذي واجه ضغوطا متزايدة، أو استبداله، وفقا للوكالة.

وشملت هذه المعلومات اتهاما لمعسكر يانا بتوفير حافلات نقل مجانية لأنصاره خلال الحملة الانتخابية لانتخابات مجلس النواب التي أُجريت في فبراير، في واقعة قد تشكل انتهاكا لقانون انتخابات المناصب العامة.

كما لم تكن تاكايشي على علم بأن مجلس المستشارين، الغرفة الثانية في البرلمان الياباني، قد يقر مذكرة لتوجيه اللوم إلى يانا. واستقال يانا من منصب وزير الزراعة الأربعاء الماضى .

وفي ظل ميل رئيسة الوزراء إلى التعامل بنفسها مع المسائل المهمة، فمن المرجح أن تلقي هذه الثغرات ، المتمثلة فى نقص مهارات إدارة الأزمات بظلالها على مستقبل حكومتها، وفقا للوكالة.

وتشير التقارير إلى أن استقالة وزير الزراعة الياباني كازو يانا جاءت بعد تعرضه لانتقادات حادة بسبب تصريحات أدلى بها بشأن خفض تمويل الطرق للبلديات التي لا يدعمه رؤساؤها .