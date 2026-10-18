ضربة مزدوجة لبرشلونة قبل مواجهتي باريس سان جيرمان وريال مدريد

أعلن نادي برشلونة الإسباني تعرض ثنائي خط الدفاع إريك جارسيا وجول كوندي للإصابة، قبل المواجهتين المرتقبتين أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا وريال مدريد في الدوري الإسباني.

ويستعد الفريق الكتالوني لمواجهة باريس سان جيرمان، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب «حديقة الأمراء»، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027، وسط غموض بشأن جاهزية عدد من لاعبيه قبل اللقاء.

وأوضح برشلونة، في بيان رسمي نشره عبر حسابه على منصة «إكس»، أن إريك جارسيا تعرض لإصابة عضلية في العضلة المستقيمة الفخذية بالفخذ الأيمن، مشيرًا إلى أن فترة تعافيه المتوقعة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع.

وأضاف النادي أن جول كوندي يعاني التواءً في الكاحل الأيسر، ما سيحرمه من المشاركة أمام باريس سان جيرمان، على أن يتحدد موقفه من خوض مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، المقررة يوم الأحد المقبل، وفقًا لتطور حالته الصحية.

وخضع اللاعبان للفحوصات الطبية فور وصولهما إلى المدينة الرياضية في سانت خوان ديسبي، بعدما ظهرت عليهما علامات الإصابة خلال مواجهة ريال بيتيس الأخيرة.

وكان إريك جارسيا قد غادر الملعب في الدقائق الأخيرة من المباراة، رغم نجاحه في تسجيل هدف، بعدما شعر بآلام في العضلة الرباعية للفخذ الأيمن، فيما أنهى كوندي اللقاء وهو يعاني آلامًا، قبل أن يصل إلى المدينة الرياضية وهو يعرج بوضوح، وفقًا لما أظهرته صور نشرها جوسيب سولدادو، صحفي قناة «لاسيكستا» الإسبانية.

وتأتي إصابة الثنائي في توقيت صعب بالنسبة إلى برشلونة، الذي يستعد لخوض مواجهتين من العيار الثقيل خلال أيام قليلة، إذ يلتقي باريس سان جيرمان أوروبيًا، قبل أن يصطدم بغريمه التقليدي ريال مدريد في قمة الجولة المقبلة من الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة، بعدما حقق الفوز في مبارياته التسع الأولى، ليحصد العلامة الكاملة حتى الآن.