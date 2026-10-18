النائبة أمل عصفور: دعم أمن السعودية ركيزة لحماية الأمن القومي العربي ومواجهة محاولات زعزعة استقرار المنطقة

أكدت النائبة أمل عصفور، عضو مجلس النواب أمين أمانة الشؤون البرلمانية بحزب الشعب الجمهوري أن دعم أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها يمثل أهمية كبيرة في الحفاظ على منظومة الأمن القومي العربي، في ظل التحديات الإقليمية الراهنة وما تفرضه من ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول العربية للحفاظ على استقرار المنطقة وصون مقدرات شعوبها.

وقالت عصفور، في تصريح اليوم ، إن أمن المملكة العربية السعودية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأمن مصر والمنطقة والمنطقة العربية، وإن الحفاظ على سيادة الدول وسلامة أراضيها يمثل مبدأً أساسيًا في العلاقات بين الدول، مشيرة إلى أن مواجهة التحديات التي تهدد استقرار المنطقة تتطلب مواقف مسؤولة للحفاظ على الدولة الوطنية

وأضافت أن التحركات الرامية إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي تفرض أهمية العمل المشترك لمنع اتساع دائرة التوترات، والحيلولة دون تفاقم الأزمات بما ينعكس سلبًا على أمن الشعوب العربية ومصالحها، مؤكدة أن التنسيق العربي وتبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية يمثلان عنصرين مهمين في التعامل مع التحديات الراهنة.

وأشارت إلى أن الموقف المصري الداعم لأمن المملكة العربية السعودية يعكس ثوابت السياسة الخارجية المصرية، التي تقوم على دعم استقرار الدول العربية والحفاظ على أمنها، إلى جانب مواصلة التحرك الدبلوماسي لاحتواء الأزمات والحد من التصعيد، بما يسهم في تهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى تسويات سياسية مستدامة.

وأكدت عصفور أن انعقاد جلسة بمجلس النواب لتأكيد دعم أمن المملكة العربية السعودية يعكس دعم مؤسسات الدولة لأمن المملكه، ويؤكد أهمية التضامن العربي في مواجهة التحديات المشتركة، مع ضرورة استمرار التشاور والتنسيق بين الدول العربية بما يحفظ مصالحها ويعزز قدرتها على التعامل مع المتغيرات الإقليمية.

وشددت على أن الحفاظ على استقرار المنطقة يتطلب تكثيف الجهود الدبلوماسية، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، والعمل على معالجة أسباب التوتر من خلال الحوار والوسائل السلمية، بما يدعم الأمن القومي العربي ويجنب شعوب المنطقة تداعيات الصراعات وعدم الاستقرار.