 البولندية خوالينسكا تحقق أول ألقابها بالفوز ببطولة ووهان للتنس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البولندية خوالينسكا تحقق أول ألقابها بالفوز ببطولة ووهان للتنس

د ب أ
نشر في: الأحد 18 أكتوبر 2026 - 6:01 م | آخر تحديث: الأحد 18 أكتوبر 2026 - 6:01 م

فازت البولندية مايا خوالينسكا بلقب بطولة ووهان المفتوحة للتنس للأساتذة "فئة 1000 نقطة" المقامة في الصين ، بالفوز على البريطانية سوناي كارتال في المباراة النهائية، اليوم الأحد.

حسمت خوالينسكا النهائي لصالحها بالفوز بنتيجة 2 / 6 و6 / 4 و6 / 2 بعد مباراة استمرت ساعتين و43 دقيقة.

وبذلك تحقق وصيفة بطولة فرنسا المفتوحة للتنس هذا العام أول لقب في مسيرتها.

وأصبحت خوالينسكا المصنفة رقم 16 بفوزها على كارتال المصنفة 170 عالميا، رابع لاعبة تحقق أول ألقابها بالتتويج بإحدى بطولات الأساتذة.

وسبقها في هذه القائمة كل من اليابانية ناعومي أوساكا التي حققت لقب إنديان ويلز في 2018، والكندية بيانكا أندريسكا بالفوز بلقب إنديان ويلز في 2019، ومواطنتها فيكتوريا مبوكو التي فازت بلقب بطولة مونتريال في 2025.


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