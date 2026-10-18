رئيس وزراء الهند يعزي في ضحايا حادث جواليور ويقرر تعويضا ماليا لكل أسرة متوفى

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أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن تعازيه إثر حادث مأساوي وقع في مدينة جواليور بولاية ماديا براديش بوسط الهند، أسفر عن سقوط 13 قتيلاً.

وأصيب نحو 40 آخرين عندما اقتحمت شاحنة تجمعاً لحشد من الأشخاص كانوا ينتظرون بالقرب من أحد المعابد في وقت مبكر من اليوم الأحد، بحسب صحيفة إيكونوميك تايمز الهندية.

وأعلن مودي عن تقديم تعويضات مالية بقيمة 200 ألف روبية لعائلات المتوفين، و50 ألف روبية لكل مصاب.

وقال مودي في منشور على منصة "إكس": "نشعر بحزن عميق إزاء خسارة الأرواح نتيجة الحادث الأليم في جواليور بولاية ماديا براديش. خالص تعازي لعائلات الثكلى، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين".