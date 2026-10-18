تحطم طائرة مسيرة في شمال ليتوانيا سبب أضرارا بسيارة

قال وزير الدفاع الليتواني روبرتا كاوناس، اليوم الأحد، إن طائرة مسيرة يُرجح أنها دخلت المجال الجوي الليتواني قادمة من بولندا المجاورة، تحطمت في شمال ليتوانيا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) والواقعة على بحر البلطيق.

وأفاد كاوناس بأنه جرى استدعاء مقاتلات حلف الناتو لتحديد هوية الهدف، إلا أنه تعذر الرؤية بشكل واضح بسبب الظروف الجوية، مشيرا إلى أنه اقترح على بولندا إجراء تحقيق مشترك في الحادث.

وقال رئيس المركز الوطني لإدارة الأزمات فيلمنتاس فيتكاسكاس، لإذاعة ليتوانيا، إن حطام الطائرة ألحق أضرارا بسيارة مدنية عابرة، دون وقوع إصابات.

وكان الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا قد ذكر في وقت سابق في منشور على منصة "إكس" أن "الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا تمتد تداعياتها إلى الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي."

وجاء في منشوره أيضا أنه ما يُشتبه أنها طائرة مسيرة قد انفجرت فوق شمال البلاد، وشكلت خطرا على السكان المدنيين.

وقال كاوناس، إن مقاتلات تابعة لحلف شمال الأطلسي أقلعت على وجه السرعة لتحديد هوية الجسم، لكن الظروف الجوية حالت دون رصده بصريا.

وأشار الوزير، أيضا إلى أنه اقترح على بولندا إجراء تحقيق مشترك في الحادث.

وأوضح رئيس المركز الوطني لإدارة الأزمات، فيلمنتاس فيتكاسكاس، أنه قد جرى العثور على بعض الحطام وأجزاء من الجسم بالفعل، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الطائرة المسيرة تحتوي على متفجرات.

ومن جانبه، أكد ممثل عن الناتو اعتراض مقاتلتين إيطاليتين من طراز (يوروفايتر) طائرة مسيرة فوق المجال الجوي الليتواني تحت قيادة الحلف، مؤكداً أن التحقيق جار وأن الحلف على تواصل وثيق مع السلطات الليتوانية.