عمرو أديب: 350 نائبا طلبوا الكلمة لإبداء آرائهم بجلسة تفويض دعم السعودية

قال الإعلامي عمرو أديب، إن جزءا كبيرا من النواب الذين طلبوا الكلمة خلال مناقشات البرلمان لجلسة منح التفويض للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن دعم أمن السعودية، يؤيدون القرار ويريدون التحدث لتسجيل مواقفهم.

وأشار خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر "إم بي سي مصر" إلى ضرورة توضيح الحقائق في ظل قفز البعض إلى استنتاجات خاطئة، ورصده لادعاءات تزعم وجود عوائق داخل المجلس.

ولفت إلى أن رئيس مجلس النواب يلزم كل متحدث بدقيقتين لإتاحة الفرصة أمام 350 نائبًا طلبوا الكلمة في جلسة اليوم.

ونوه إلى أن الجلسات لم تنته بعد، موضحا أنها بدأت في وقت متأخر وتأخرت بنحو ساعتين بسبب انعقاد اجتماع مجلس الدفاع الوطني قبيل بدئها.

وأشار إلى أن انعقاد الجلسة بصفة طارئة تسبب في استغراق النواب القادمين من مدنهم ومحافظاتهم وقتا للوصول إلى مقر المجلس.

وأكد أن المناقشات داخل البرلمان ستتواصل غدًا وبعد غد، مشيرا إلى أن من تحدثوا اليوم بلغوا 50 نائبا فقط من أصل 350 طالبا للكلمة.

ولفت إلى إمكانية زيادة هذا العدد في الجلسات المقبلة، مؤكدا في الوقت ذاته أن من حق كل عضو في مجلس النواب السؤال والاستفسار.