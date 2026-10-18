بنك القاهرة يعلن النطاق السعري الاسترشادي لطرح جزء من أسهمه في البورصة المصرية

أعلن اليوم بنك القاهرة أحد أكبر البنوك المصرية وصاحب تاريخ يمتد لأكثر من 70 عاماً، عن النطاق السعري الاسترشادي للطرح العام الأولي لأسهمه لعدد 4,575,000,000 سهم عادي من الأسهم القائمة، بما يمثل 30% من رأس مال البنك المصدر، وذلك في البورصة المصرية.

ومن المتوقع أن يتم الطرح من خلال بيع بنك مصر(المساهم البائع) لجزء من الأسهم القائمة المملوكة له في بنك القاهرة، ويتضمن الطرح ما يلي:

(أ) طرح خاص للمستثمرين المؤهلين في مصر وللمستثمرين المؤهلين في عدد من الدول، بما في ذلك مستثمرو المؤسسات المؤهلون في الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً للقاعدة 144A بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته، وللمستثمرين خارج الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً للائحة S بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي، وذلك لعدد 4,346,250,000 سهم.

(ب) طرح عام مفتوح للاكتتاب العام في مصر، وذلك لعدد 228,750,000 سهم.

وقد تم تحديد النطاق السعري الاسترشادي للطرح بين 4.82 جنيه مصري و5.30 جنيه مصري للسهم الواحد. وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي للسهم وفقاً لعملية بناء سجل الأوامر الخاصة بالطرح الخاص.

ويعكس النطاق السعري الاسترشادي حجم طرح يتراوح بين 22.05 مليار جنيه مصري و24.25 مليار جنيه مصري، وقيمة سوقية تتراوح بين 73.51 مليار جنيه مصري و80.83 مليار جنيه مصري.

الجدول الزمني المتوقع

فترة بناء سجل أوامر الاكتتاب في الطرح الخاص: من يوم الاثنين الموافق 19 أكتوبر 2026 وحتى يوم الجمعة الموافق 23 أكتوبر 2026

فترة الاكتتاب في الطرح العام: من يوم الاثنين الموافق 19 أكتوبر 2026 وحتى يوم الأربعاء الموافق 28 أكتوبر 2026

الإعلان عن سعر الطرح: في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 26 أكتوبر 2026

اليوم الأول المتوقع للتداول: أوائل شهر نوفمبر

تعد المواعيد المذكورة أعلاه استرشادية وقابلة للتغيير، بما في ذلك تمديد فترات تلقي الأوامر وفقاً لنشرة الطرح، ورهناً بالحصول على الموافقات الرقابية اللازمة.

ويعمل البنك حالياً على استيفاء الموافقات اللازمة فيما يتعلق بالطرح.

وتعليقاً على الطرح، صرّح حسين أباظة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك، قائلاً: "يسعدنا الإعلان عن النطاق السعري لطرح أسهم بنك القاهرة المقترح في البورصة المصرية، في خطوة مهمة نحو بدء تداول أسهم البنك في البورصة. وباعتباره أحد أكبر البنوك في مصر، نجح بنك القاهرة في بناء قاعدة أعمال راسخة ومتنوعة تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر، مستنداً إلى نهج متميز يركز على تحقيق هوامش ربحية مجزية، والإدارة المنضبطة للمخاطر والمحافظ، والحفاظ على مركز مالي قوي. ونتطلع إلى الترحيب بمستثمرين جدد في بنك القاهرة، وإلى التواصل مع السوق مع انطلاق المرحلة المقبلة من تطور البنك كمؤسسة مقيدة بالبورصة".

وقد قام البنك بتعيين شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية ش.م.م. (”سي آي كابيتال“) للقيام بدور مدير الطرح الرئيسي والمنسق الدولي للطرح، وشركة إي اف چي هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م. (”إي اف چي هيرميس“) للقيام بدور مدير الطرح والمنسق الدولي للطرح. كما تم تعيين مكتب بيكر مكنزي مستشاراً قانونياً للبنك والمساهم البائع فيما يتعلق بالقانونين الأمريكي والإنجليزي، ومكتب حلمي وحمزة وشركاؤهما - أعضاء مكتب المحاماة بيكر مكنزي ، مستشاراً قانونياً فيما يتعلق بالقانون المصري لأغراض الطرح.