وزير الدفاع الألماني ينتقد خططًا لوقف تعاون مدارس ولاية برلين مع الجيش الألماني

انتقد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس خطط حزب اليسار وحزب الخضر والحزب الاشتراكي الديمقراطي في ولاية برلين، التي تقضي بعدم السماح للقوات المسلحة الألمانية بزيارة المدارس مجددًا.

وفي تصريحات لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية، قال بيستوريوس:" من غير المفهوم على الإطلاق إنهاء اتفاقية تعاون لم يجر إبرامها إلا في يونيو". وأدلى الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي بتصريحات مشابهة لصحيفة "بيلد".

وأضاف بيستوريوس لصحيفة "تاجس شبيجل" أن "من المرجح ألا يعني ذلك إنهاء زيارات الضباط المكلفين بالتوعية الشبابية إلى المدارس في برلين. لكن، وفقًا لنتائج المحادثات الاستكشافية في برلين، ستُترك للمدارس منفردة، وبدرجة أكبر مما هو عليه الحال الآن، مهمة إعادة النظر في كل مرة في المحاضرين الذين يمكنها دعوتهم".

وتنص وثيقة نتائج المحادثات الاستكشافية التي قدمها حزب اليسار وحزب الخضر والحزب الاشتراكي في ختام محادثاتهم التمهيدية خلال عطلة نهاية الأسبوع على بنود من بينها ألا تعقد وزارة التعليم في ولاية برلين أي اتفاقات تعاون جديدة مع القوات المسلحة الألمانية.

وينص اتفاق التعاون، المعمول به أيضًا في ولايات ألمانية أخرى، على زيارة ما يُعرف بالضباط المكلفين بالتوعية الشبابية للمدارس. وهؤلاء الضباط هم جنود تلقوا تدريبًا خاصًا، ويمكن للمدارس دعوتهم لإلقاء محاضرات، مثلًا، حول السياسة الأمنية أو لشرح مهام القوات المسلحة الألمانية.

ويخشى بيستوريوس أن يؤدي إنهاء اتفاق التعاون بين وزارة التعليم في ولاية برلين والقوات المسلحة الألمانية إلى إثارة الشكوك لدى المعلمين بشأن "ما إذا كانت هناك رغبة سياسية أصلًا في استمرار زيارة الضباط المكلفين بالتوعية الشبابية للمدارس".

وقال بيستوريوس إن الاستعانة بهؤلاء الضباط أثبتت جدواها في العديد من الولايات الألمانية، وإنه ينبغي لحكومة الولاية في برلين أن تواصل دعم هذا التوجه من حيث المبدأ.

وأضاف أن القوات المسلحة الألمانية تحتاج الآن، في ظل تفاقم التهديدات الأمنية، إلى دعم سياسي واضح لا لبس فيه على مستوى الولايات أيضًا. وقال إن " إنهاء اتفاق التعاون في برلين سيكون إشارة سلبية ضد القوات المسلحة الألمانية وضد مهمتها الحيوية التي تضطلع بها. ويجب ألا تصدر هذه الإشارة عن برلين".

وتطمح إيليف إرالب، المشاركة في رئاسة الكتلة البرلمانية لحزب اليسار في برلين، إلى أن تصبح أول رئيسة حكومة من اليسار في العاصمة الألمانية. وكان حزب اليسار قد تصدر انتخابات برلمان ولاية برلين التي جرت في 20 سبتمبر الماضي، بحصوله على 7ر25% من الأصوات، متقدمًا بفارق واضح على منافسيه. وتسعى الأحزاب الثلاثة حاليًا إلى تشكيل حكومة ائتلافية تضم اليسار والخضر والاشتراكيين في العاصمة.