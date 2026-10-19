نفى النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، ما يروجه البعض، بشأن وجود مشكلة داخل المجلس تعيق التصويت على قرار التفويض بدعم أمن السعودية، مؤكدا أن "الأمر لم يكن بهذا الشكل، وحتى من كان لديه عدد من التحفظات أو امتنع عن التصويت؛ كان يرتبط باستفسارات يريدون سماعها".

وأضاف خلال برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، أن الإجابات على الاستفسارات والاستيضاحات قد تغير مواقفهم بعد سماع الردود عليها، مشددا أن قضايا الأمن القومي لا تحتمل المزايدة السياسية.

ورد على سؤال الإعلامي عمرو أديب، حول انحصار الممتنعين عن التصويت بين 3 إلى 5 أعضاء، قال إن هذا العدد يخص تقريبًا من تحدثوا في جلسة اليوم فقط من إجمالي المتحدثين، مشيرا إلى أن المشهد النهائي سيتضح عقب إتاحة الكلمة لبقية الزملاء.

وأكد أن جميع الكلمات أكدت على حماية الأمن القومي والعلاقات الأخوية مع السعودية، موضحا أن بعض الاستفسارات المطروحة دارت حول تفاصيل تخص مدى العمليات وتوقيتها الزمني.

وشدد أن الحوار يمثل المدخل الطبيعي لحل جميع المشاكل وتحقيق المصلحة العامة، مؤكدا أن اللحظة الراهنة ترتبط بمستقبل الوطن ودولة مجاورة يفصلها عن مصر البحر الأحمر الملتهب، ويعمل بها ملايين المصريين وهناك علاقات تاريخية غير عادية تجمعها بمصر.

وأكد أن هناك ثقة في القيادة السياسية والقوات المسلحة، مشددا أن خطواتها مدروسة ومحددة بمهام واضحة ستتكلل بالنجاح في أقرب وقت.

ولفت إلى أن المجلس سيستمع غدًا إلى عدد إضافي من الأعضاء، مؤكدا أن التصويت النهائي سيتم يوم الثلاثاء.