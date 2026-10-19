دك ريال مدريد شباك ضيفه إشبيلية بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني الممتاز، قبل المواجهة المرتقبة أمام غريمه التقليدي برشلونة في الكلاسيكو.

تقدم ريال مدريد في الدقيقة 30 عن طريق تسديدة صاروخية رائعة من أردا جولر من على خط منطقة الجزاء، فيما أضاف كيليان مبابي الهدف الثاني بطريقة مميزة في الدقيقة 37، بعدما استلم الكرة وراوغ المدافع ثم حارس المرمى وأسكنها في الشباك.

وفي الشوط الثاني أضاف كيليان مبابي الهدف الثاني له والثالث للفريق الملكي من ركلة جزاء في الدقيقة 63، نفذها على طريقة بانينكا، ثم قلص مانو بوينو النتيجة لصالح إشبيلية في الدقيقة 80 بعد ضغط عالي على دفاعات ريال مدريد وتسديدة على يمين حارس المرمى، وفي الدقيقة 82 رد ريال مدريد سريعًا بتسديدة صاروخة من يان ديوماندي من على حدود منطقة الجزاء، موقعًا على الهدف الرابع.

ويأتي هذا الفوز قبل المباراة المرتقبة لفريق ريال مدريد أمام غريمه التقليدي برشلونة يوم الأحد المقبل، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة العاشرة.

وقبل الكلاسيكو يخوض برشلونة مباراة صعبة أمام باريس سان جيرمان في فرنسا، ضمن منافسات الولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، فيما يلعب ريال مدريد أمام لايبزيج في إسبانيا يوم الأربعاء، لحساب الجولة نفسها من البطولة القارية.

بهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده للنقطة 21، وتقدم للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطة وحيدة خلف أتلتيكو مدريد الثاني، وبفارق 6 نقاط عن برشلونة المتصدر، فيما تجمد رصيد إشبيلية عند 14 نقطة في المركز السادس.