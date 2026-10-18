وزير العمل الألماني الأسبق هوبرتوس هايل لا يستبعد الترشح لرئاسة الحزب الاشتراكي

صرح وزير العمل الألماني الأسبق، هوبرتوس هايل، بأنه لا يستبعد من حيث المبدأ الترشح لرئاسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وفي تصريحات للقناة الألمانية الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي"، قال هايل إنه يتلقى الكثير من التشجيع من داخل الحزب للترشح، وأردف:" لكنني لا أستطيع في الوقت الحالي سوى القول إنني لا أستبعد ذلك. فالأمر يتوقف على الاتجاه الذي سنختاره معًا، وعلى هوية الفريق الذي سيعمل معنا، إذ لن يتمكن شخص واحد بمفرده من إنجاز الأمر، لأن المهام جسام".

ويعتزم الحزب الاشتراكي انتخاب قيادة جديدة له خلال فصل الشتاء، وذلك بعد استقالة بيربل باس، التي كانت تشارك زميلها لارس كلينجبايل في رئاسة الحزب. ولم يحسم كلينجبايل حتى الآن ما إذا كان سيترشح مجددًا أم لا.

يذكر أن باس كانت تشغل أيضا منصب وزيرة العمل، بينما يشغل كلينجبايل أيضا منصبي وزير المالية ونائب المستشار فريدريش ميرتس.

وأضاف هايل أن الأمر لا يتعلق بأشخاص بعينهم، ولا بـ"تبادل المناصب من طرف إلى آخر"، بل بمهمة أكبر. وأوضح أن الحزب الاشتراكي يتعين عليه تحمّل المسؤولية عن التماسك الاجتماعي وتعزيز الديمقراطية، وأن يكون مستعدًا لتقديم تنازلات. وفي الوقت نفسه، يجب عليه أن يوضح أهدافه طويلة الأمد.

وتطرق هايل أيضًا إلى المحادثات الجارية لتشكيل ائتلاف حكومي محتمل في ولاية برلين يضم حزب اليسار وحزب الخضر والحزب الاشتراكي، وقال:"لديّ شكوك كبيرة بشأن قدرة حزب اليسار في برلين على تولي مسؤولية الحكم، وكذلك بشأن رغبته في ذلك". وأضاف أنه يتعين حسم عدد من المسائل قبل تولي المسؤولية الحكومية في برلين، من بينها وضع حد لمسألة "معاداة السامية"، سواء في أوساط اليمين أو اليسار. كما شدد على ضرورة الالتزام بوضوح بالحفاظ على الأمن الداخلي في برلين واتباع سياسة حكيمة. وقال:" لن يكون تشكيل ائتلافات حكومية ممكنًا، مع أي طرف كان، إلا إذا تحقق ذلك".

وكان حزب اليسار قد تصدر بفارق واضح انتخابات برلمان ولاية برلين التي جرت في 20 سبتمبر الماضي، بحصوله على 7ر25% من الأصوات. وتسعى الأحزاب الثلاثة حاليًا إلى تشكيل حكومة ائتلافية تضم اليسار والخضر والاشتراكيين في العاصمة الألمانية.