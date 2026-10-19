رئيس حزب العدل: التوافق الاستراتيجي بين مصر والسعودية يمثل الركيزة الأساسية للأمن القومي العربي

قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن ما جرى خلال جلسة طلب التفويض لدعم أمن السعودية يمثل تطبيقًا للمادة 152 من الدستور، عندما وضع المشرع في اعتباره احتمالية تعرض مصر لتهديدات عسكرية تستدعي تحريك قوات خارج حدودها.

وأضاف إمام، خلال برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، أن الإجراءات نظمت عقد جلسة سرية في أعقاب اجتماع مجلس الدفاع الوطني لعرض الأسباب ومناقشة كل الاستفسارات والرد عليها، مؤكدًا اشتراط موافقة ثلثي أعضاء المجلس لإقرار التفويض في النهاية.

وأوضح أن تقدم عدد كبير من النواب بطلبات للحديث وسّع النقاش ليمتد إلى جلسة أخرى وجلسة تالية للاستماع إلى كل الآراء قبل الانتقال إلى مرحلة التصويت، لافتًا إلى أن هذا السياق يتطابق مع الموقف الذي أعلنه حزب العدل في بيان مستفيض بالأمس، بأن الموقف يتطلب قرارات على مستوى خطورة الموقف، بعيدًا عن الحسابات السياسية الضيقة.

وأشار إلى أن هناك مشكلة كبيرة في مضيق باب المندب تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن التوافق الاستراتيجي بين مصر والسعودية يمثل الركيزة الأساسية للأمن القومي العربي بمفهومه الشامل، ويقوم على دراسة حقيقية ومتأنية، وليس وليد قرارات انفعالية.

واستشهد بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطابه، على الدفاع عن المملكة وفقًا للمصالح الاستراتيجية، موضحًا أن مصر تمتلك جيشًا شريفًا ووطنيًا لا يعتدي على أحد ولا يمتلك أية مطامع.

وأكد رئيس حزب العدل، أن مواجهة «خطر حقيقي» يهدد المصالح والأمن القومي المصري والسعودي والعربي تفرض على مصر «واجب الوقوف».